Martine Halvorsen (24) ble bombardert med spørsmål – stod midt i en livskrise

I august skrev God kveld Norge om influenser Martine Halvorsen (24) og andre profiler som reagerer på at publikum i tide og utide stiller spørsmål om graviditet.

Halvorsen fortalte at hun på det verste får spørsmål om det daglig.

– Nå er jeg på et sted i livet der det gjør litt vondt. Jeg tror ingen mener det vondt med å spørre, men jeg tror det er viktig å bevisstgjøre det at det faktisk kan gjøre det, sa hun til God kveld Norge i den anledning.

Nå avslører hun hvorfor det gjorde ekstra vondt å få disse spørsmålene i sommer.

VANSKELIG TID: Martine Halvorsen og samboeren Christian. Foto: Privat

I podcast-serien «Sykt Ærlig med Martine» åpnet hun nylig opp om den siste tiden, hvor hun blant annet har gått gjennom en vanskelig spontanabort.

– Det er vondt og vanskelig, og jeg vil egentlig ikke snakke om det, sier hun i episoden.

Men hun forteller at hun innser viktigheten av å dele, og i samtale med psykolog Maria Abrahamsen, som står bak TikTok-kontoren Psyktdeg, gjør hun nettopp dette.

– Jeg var 19 år gammel første gang jeg hørte at det kunne være en utfordring for meg å få barn, da jeg har endometriose. Det har sittet hardt i meg, for jeg har alltid hatt veldig lyst på barn, sier hun i episoden.

Videre forteller hun at hun for ett års tid siden tok en celleprøve og fikk påvist alvorlige celleforandringer. I november i fjor fikk hun fjernet livmorhalstappen, og hun oppsummerer en tid som har vært heftig, både psykisk og fysisk.

– Da spurte de om jeg hadde planlagt å få barn innen det neste året. Og da svarte jeg at det trodde jeg kanskje ikke. De anbefalte å vente ett år etter et sånt inngrep, forteller hun.

– Og så har det seg sånn at sommeren som har vært nå ble plutselig veldig tøff, uten at jeg har snakket med noen om det, legger hun til.

Spontanaborterte i sommer

Under en hyttetur med familien i juli, begynte Halvorsen plutselig å kjenne på murringer i magen. Hun forklarer at hun selv tenkte at det var noe ubetydelig, men at det ikke ville slippe taket. Det ble verre, og hun følte seg dårlig.

– Dagene etter var jeg ikke i form og hadde murringer. Jeg tenkte at jeg skulle få mensen. Og så shutta jeg ned, totalt, mentalt. Jeg ble helt tom. Lunta mi har aldri vært kortere. Jeg følte ingen glede. Jeg var redd at den følelsen skulle vare for alltid. Jeg følte ingenting for kjæresten min, ingenting for meg selv, ingenting da jeg spiste. Det var helt mørkt.

Først etter noen uker skjønte hun hva som hadde skjedd, og etter et legebesøk fikk hun bekreftet at hun hadde gjennomgått en spontanabort.

– Jeg har kjent på en tyngde, og jeg har kjent på følelser jeg ikke har kjent på før. Hele juli har jeg vært veldig tom. Jeg har aldri før klart å kjenne på hvordan det er å være deprimert. Men for første gang var jeg helt tom.

– Den største sorgen har vært å tenke på alle øyeblikkene jeg i sommer har vært gravid, uten å vite det selv. Det var en kjempesorg.

Først fem uker senere kunne Halvorsen kjenne at hun begynte å finne tilbake til normalen.

– Det er ikke det at vi hadde planlagt å få barn akkurat nå, men vi skulle jo det om jeg hadde blitt gravid, på en måte, sier hun i episoden.

Hyller åpenheten

Psykolog Maria Abrahamsen, som Martine søker råd hos i episoden, hyller 24-åringen for åpenheten.

KOMMER MED HYLLEST: Maria Abrahamsen er psykolog og influenser. Hun roser Martine for hennes åpenhet. Foto: Ida Fiskaa

– All ære til henne. Jeg tenker at hun er enormt modig. Det er så viktig at noen tør. Hun stiller seg selv så sårbar, men likevel er hun med på å normalisere det. For det er noe som skjer med enormt mange, men vi skal liksom ikke snakke høyt om det om det ikke går vår vei, sier Abrahamsen.

Hun sier at Halvorsen tok et fornuftig valg om å vente med å dele dette med offentligheten til hun hadde kommet seg gjennom den verste fasen.

– Det kan være lurt å komme gjennom den verste fasen før man åpner seg. Da vi snakket sammen var hun allerede kommet på et bedre sted, og jeg tenker hun dermed var bedre rustet til å håndtere kommentarene som ville komme i etterkant, sier hun.

– Når man går gjennom et traume er man svært sårbar for kommentarer. Det er akkurat som man klorer på skorpa idet den er i ferd med å gro, legger hun til.

Denne uken delte Halvorsen også et innlegg på Instagram, der hun oppfordrer folk til å sjekke seg med celleprøve. I samme innlegg forteller hun at hun i sommer også fikk beskjed om at hun nå er fri for celleforandringer.

Overveldet av responsen

Responsen fra følgerne har vært overveldende for Halvorsen.

– Jeg har knapt klart å ta det innover meg. Det har vært fint å lese alt hva folk har skrevet, og jeg har funnet mye støtte og trøst i andre sine historier og erfaringer, sier hun til God kveld Norge.

Hun sier at det ikke var noe selvfølge for henne å dele sin historie, men etter å ha tenkt nøye gjennom det, kjentes det helt riktig.

– Jeg følte meg aldri alene i selve spontanaborten, men i alle de enorme følelsene og reaksjonen min i etterkant. Jeg heier på åpenhet, og det å ha pratet om dette har ikke bare hjulpet andre. Det har hjulpet meg masse også, sier hun.

I dag har hun det bedre med seg selv, men hun understreker at det har tatt tid.

– Det har nok vært tøffere enn jeg har ville innse og ta innover meg, både fysisk og psykisk.