Märtha Louise-selskap tidoblet inntektene på ett år

Inntektene for selskapet Hést har økt betraktelig.

Märtha Louise-selskapet Hést har hatt et lovende inntektsår, hvor salgsinntektene tidoblet seg fra 2021 til 2022.

I 2021 var salgsinntektene på 3.567.454 millioner kroner. Det viser tall hentet fra Brønnøysundregistrene.

I 2022 var det nær tidoblet, hvor salgsinntektene for selskapet var på nærmere 34 millioner kroner.

Rigget for utlandet

God kveld Norge har vært i kontakt med Marianne Kjærnli Fossum, som er daglig leder for Hést AS. Hun kan fortelle at det siste året har vært travel og spennende.



Daglig leder ved Hést AS, Marianne Kjærnli Fossum Foto: Privat

– Det har selvfølgelig vært et spennende år som har gått veldig veldig fort. Utfordringen har faktisk vært, kall det et luksusproblem, men å fylle etterspørselen i markedet. Hovedjobben har jo vært at produksjonsgraden og servicegraden har vært så høy at vi klarte å levere, samtidig som å bygge administrasjon.

Kjærnli Fossum røper at de nå er rigget og klare for å ta Hést til utlandet:

– Det er utlandet vi går etter. Nå er det toll-lageret i Sverige som vi håper å bygge videre vekst fremover. Nå er vi på jakt etter gode samarbeidspartnere og agenter i Europa for videre vekst i resten av verden også.

– Vi kan selge varer til hvor som helst i verden, og det gjør vi. Vi selger til USA og Malaysia. Samtidig som vi vokste så stort, så klarte vi å gjøre nettsiden vår internasjonal.

Produkter for alle

Kjærnli Fossum forteller også at hemmeligheten bak suksessen trolig er at produktene er tilgjengelig for hver og en.

– Vi har produkter som klarer å treffe ikke bare en kundegruppe, men som passer til flere aldre og størrelser. Videre vil vi levere varer også til herre, og egentlig alle.

– Tallene taler jo for seg selv, men det er ved hardt arbeid. Det er en fortreffelig arbeidsplass med mye gøy, avslutter hun.



Rent kvinneforetak



Kvinnene som står bak suksesselskapet er prinsesse Märtha Louise, Anne-Kari Bøhaugen og Monica Helen Sundt Utne.

De startet klesmerket i 2019 etter at Bøhaugens mann, Esben Johannesen, døde. Han var også Märthas ridelærer. Tragedien førte henne og Bøhaugen sammen.

– Vi var i dyp sorg da det her startet, men om man har en drøm og våger å gjøre noe med den, så kan det bli en kjempesuksess. Det morsomme er også at vi er et rent kvinneforetak, der gründerne er rundt 50 år. Det er fullt mulig å gjøre noe nytt midt i livet. Vi kvinner må bare tro litt mer på oss selv, har Märtha Louise tidligere fortalt til svenske Året rundt.

Moteselskapet selger for det meste klær, men har også et lite utvalg interiør.