Marte Bratberg har blitt mamma igjen

SMERTEFULL: Under fødselen skal Marte Bratberg ha ropt «jeg angrer, jeg vil ikke mer» på grunn av smertene. Foto: Espen Solli

– Jeg hadde så vondt. Så vondt at jeg oppriktig trodde at jeg skulle dø, forteller hun i podkasten «Janka og Marte».

Programleder og TV-profil, Marte Bratberg (34), har født sitt andre barn. Det bekrefter hun selv på Instagram.

Det avslører hun i egen podkast «Janka og Marthe».

– Du har blitt mamma! Tenk at du nå er tobarnsmor, sier programlederkollega Janka Polliani (45).



– Ja, det er ganske sykt, svarer Bratberg.

Bratberg forteller at hun tror fødselen startet etter en påskelunsj i barnehagen og påfølgende podkastinnspilling.

Vannet startet ved å kun dryppe i noen timer, før hun dro til sykehuset flere timer senere.

Det skal ha vært en smertefull fødsel for Bratberg.

– Jeg skrek «jeg angrer»

Ifølge henne skal nemlig anestesilegen ha vært opptatt med en krisesituasjon, og hadde derfor ikke tid til å sette epiduralbedøvelse på henne.

– Jeg hadde så vondt. Så vondt at jeg oppriktig trodde at jeg skulle dø, forteller hun og sier videre at hun var traumatisert.

Men det var verst da hodet på babyen skulle ut, hvor Bratberg skal ha ropt «jeg angrer, jeg vil ikke mer».

Da legen kom var det for sent å sette bedøvelse på 34-åringen, som hadde ti centimeter åpning.



– Men jeg fikk spinalbedøvelse, som varte i en time. Da fikk jeg en pause og kunne spise og le litt, sier tobarnsmoren.

Programlederen sier imidlertid ingenting om termindato.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Bratberg, foreløpig uten hell.

Det var under Elle-gallaen 2023 at Bratberg kunne dele nyheten om at hun og forloveden ventet sitt andre barn.



– Jeg hadde lyst å vente litt, men sånn ble det ikke, sa hun den gang.

– En syk opplevelse

Bratberg og mannen har vært et par siden 2018. I mai 2021 avslørte Bratberg at de ventet sitt første barn sammen. Det gjorde hun under en God kveld Norge-sending.



Nyheten om at den lille gutten var født delte hun selv i podkasten «Janka & Marte», som hun har sammen med moteprofil, Janka Polliani (45).

– Jeg har en ny respekt for mødre. For en syk opplevelse, det er det villeste jeg har gjort, sa hun i episoden.



Forlovet

I august 2023 annonserte Bratberg at hun og kjæresten var blitt forlovet. Også denne nyheten delte hun i podkasten.

– Det er en ting jeg aldri hadde tenkt skulle skje. Jeg hadde lagt det litt fra meg siden vi står midt i oppussingshelvete og småbarnsliv, fortalte hun da.



For ordens skyld har Marte Bratberg tidligere vært ansatt i God kveld Norge.