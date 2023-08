Marte Bratberg er forlovet

Det tidligere God kveld Norge-programlederen, Marte Bratberg (34) er forlovet.



Den hyggelige nyheten deler hun på podkasten Janka og Marte, som hun deler sammen med moteinfluenser og venninne, Janka Polliani (44).

– Det er en ting jeg aldri hadde tenkt skulle skje. Jeg hadde lagt det litt fra meg siden vi står midt i oppussingshelvete og småbarnsliv. Ting er ikke så romantisk. Men en ettermiddag etter jobb, da jeg satt og skrudde hagemøbler, spurte «Dua» meg om jeg ville gifte meg med han, forteller Bratberg.

Bratbergs utkårede går under kallenavnet «Dua» i podkasten. Årsaken er fordi programlederens forlovede ikke ønsker et liv i offentligheten.

Flere barn eller bryllup

Videre forteller de to podkastvertene at Polliani hadde en finger med i planleggingen av frieriet og valg av forlovelsesring.

– «Dua» ringte meg og spurte om hva jeg trodde du ville ha først, flere barn eller bryllup? Da tenkt jeg nei, hun er ikke klar for barn nummer to, ta det bryllupet først, sier Polliani.

Bratberg forteller at samboeren oppførte seg rart i forkant av frieriet.

– Jeg sitter der og skrur noen hagemøbler, så går han bak ryggen min og sier «tassen har noe han vil si deg». Så snur jeg meg og han er jo bare helt på tur, han følger ikke med på hva som skjer. Han er jo bare 1,5 år. Da hadde de egentlig øvd på at sønnen vår skulle komme med ringen, men det klarte han ikke.

– Jeg husker ikke om han satt på kne eller ikke. Kanskje. Jeg husker bare at han spurte og at han gråt. Så begynte jeg å gråte.

Det var i oktober 2018 Bratberg bekreftet at hun og hennes kjære hadde blitt et par. De to deler en sønn på 1,5 år.

Nylig kjøpte paret ny bolig på Tåsen, som de den siste tiden har pusset opp.

Tårevåt avslutning

I slutten av episoden blir Polliani spurt om å være Bratbergs forlover. Det blir en tårevåt avslutning på episoden hvor venninnen takker ja til å være forlover.

– Nå begynner jeg å gråte. Ja! Så klart jeg vil det, sier Polliani.



God kveld Norge har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med Bratberg.