Maria Montazami om språkbarrieren: – Følte meg dum

GOD KVELD NORGE (TV 2): Maria Montazami opplevde språkvansker under deltakelsen av «Camp Kulinaris».

Maria Montazami (57) er kanskje best kjent for sin profil i programmet «Svenske Hollywood fruer». Snart entrer hun TV-skjermen nok en gang, denne gangen i «Camp Kulinaris».

– Det var utrolig gøy å delta på dette. Det er min andre deltakelse i et norsk TV-program, sier Montazami, som tidligere har vært med i «4-stjerners middag» på TVNorge.

Til God kveld Norge forteller Montazami om deltakelsen i programmet.

Slet med språket

Hollywoodfruen forteller at hun opplevde få problemer med selve matlagingen og at hun anser seg selv som en god kokk. Det var likevel andre utfordringer som oppstod underveis.

– Jeg er flink til å lage mat, men ikke på tid og ikke med norske oppskrifter. Det var ganske vanskelig å forstå når oppskriftene var skrevet på norsk, så jeg følte meg litt dum, forklarer hun.

Senere i programmet fikk hun oversatt oppskriftene til svensk.

– Jeg hadde jo kanskje håpet på å kunne få oppskriftene oversatt tidligere, da hadde jeg sluppet å slite så mye, men jeg fikk god hjelp av de andre.

I tillegg til problemer med å forstå oppskriften, forteller Montazami at hun var midt i overgangsalderen under innspillingen.

– Jeg måtte ha en vifte tilgjengelig hele tiden. Det er nok ikke den beste presentasjonen jeg kunne gjøre av meg selv. Jeg ser absolutt ikke ut som noen Hollywood frue, sier hun lattermildt.

– En stor kniv i bagasjen

I konkurransen fikk deltakerne tildelt en kokkejakke og en kniv med deres navn inngravert. Dette skulle Montazami selvsagt ha med seg tilbake til California.

– Du kan jo tenke deg til hvordan det var å dra hjem med en stor kniv i bagasjen. De søker alltid igjennom bagasjen min når jeg reiser, jeg tror jeg må være på en slags liste, ler hun.

– Da jeg skulle reise hjem måtte jeg forberede dem på at «det ligger en diger kniv der nå», men det gikk heldigvis bra og det ble ikke noe problem, fortsetter hun.

Kommer ikke til å bruke oppskriftene i USA

Svensken forteller at hun ble introdusert for en rekke norske delikatesser under tiden i konkurransen.

– Jeg var ikke helt vant med den typen mat, men lærte mye.

Likevel tror TV-personligheten at hun ikke kommer til å lage noen av rettene hjemme i Los Angeles.

– Jeg likte det, men jeg tror ikke det er noe jeg kommer til å lage på kjøkkenet i USA. Blant annet fordi vi mangler mange av råvarene.