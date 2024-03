Maria Mena med navneavsløring: – Jeg kaller ham det

I sommer blir artist Maria Mena (38) og forloveden, Morten Kleppa, foreldre for første gang.

Gladnyheten delte sangeren selv på Instagram. Senere kunne kun også avsløre at de to venter en liten gutt.

Mena gjestet i dag 8. mars God morgen Norge, hvor hun delte sine tanker rundt graviditeten og tiden fremover.

Hun ga også et hint om hva de skal kalle den lille gutten.

Lite plager

I juni har Mena termin, men forteller at selv om fødselen nærmer seg med stormskritt, er det vanskelig å forstå hva som skal skje.

– Jeg klarer ikke å logge helt inn i hva som skjer. Jeg ser på både meg og tidvis Morten at det går opp for oss at det skal flytte inn et annen menneske hos oss, sier hun lattermildt.

SPINNINGINSTRUKTØR: Maria Mena er glad i å lede treningstimene fra sykkelen. Foto: Privat

Artisten har vært heldig med graviditeten, i forhold til at hun har vært frisk og hatt lite plager.

Mena har blant annet holdt fast ved spinningtimene, hvor hun er instruktør.

– Nå har jeg har hatt denne formen hele veien, og trener så lenge legen min sier det er greit og kroppen min sier det er greit, sier hun og legger til:

– Det eneste er at det er veldig kort mellom hver gang jeg må tisse. Det er en bitte liten gutt som bruker blæra mi som sakkosekk og trampoline. Så jeg har lagt inn en tissepause i den timen.

– Kjempeskummelt



Den gode formen har gjort at sangeren også har kunnet turnere store deler av graviditeten. Hun planlegger ny turne etter fødsel, med en liten ny vri.

– Jeg har nå vært på turne med han i magen og planlegger en ny turne i november, etter han har kommet. Så jeg rekker å bli litt kjent med han før hele familien drar på turne.

– Da er jeg veldig heldig som har en mann som er utdannet barnehagelærer, legger hun til.

Hun legger ikke skjul på at det blir annerledes å skulle ha med seg sønnen på turne.

– Jeg skjønner at jeg etter hvert vil bli godt kjent med han, men akkurat nå så er det sånn: hvem er det som flytter inn hos oss?



Programleder Vår Staude, stiller spørsmål om det har vært skummelt å skulle påta seg det store ansvaret.

– Kjempeskummelt. Jeg vet at veldig mange jeg snakker med, og venner, har tenkt at «det har Maria bestemt seg for at hun ikke skal ha».

– Det er ikke sånn at jeg har utelukket det helt. Jeg har derimot, fordi jeg har den familierelasjonen jeg har, fordi jeg ikke selv har erfart det fantastiske forholdet til mor, så har jeg stilt veldig mange spørsmålstegn om hva som må være klart i livet mitt mentalt, før jeg eventuelt kunne bli mamma.

MAMMA I JUNI: Maria Mena har termin i juni. Foto: God morgen Norge / Bjarte Ragnhildstveit

I tillegg deler sangeren at hun kjenner til flere som har hatt problemer med å få barn, og at hun derfor ikke har tatt det for gitt at det skulle gå.

– Alt det i bakhodet, pluss at jeg ble eldre fortere enn jeg trodde jeg skulle bli. Jeg synes det er rart å være hos legen og få beskjed om at «nå må du tenke», når jeg fortsatt føler jeg er 19 og et halvt, sier 38-åringen.



– Vi kvinner får jo ofte høre at det kanskje haster litt, men så føler man ikke at det haster.

Har navnet klart



Mena forteller at disse tankene gjorde at det å skulle bli mor, satt litt langt inne.

– Men så møter man riktig person, i hvert fall for min del, alle har hver sin vei. Men vi måtte ta en alvorlig prat om dette var noe vi har lyst til og enten legge det fra oss, eller sette i gang.

På spørsmål om hvordan hun blir som mor, svarer Mena:

– Hvis jeg ser på de personene rundt meg som finner trygghet i meg, så tror jeg at jeg blir en ganske trygg og kjærlig mor. Jeg tror at jeg blir en mor som du ringer uansett, hvis det er noe.

Artisten kan røpe at paret har klart hva den lille gutten skal hete.

– Morten tør ikke si det så mye, men jeg kaller ham det, sier hun.

Likevel er hun åpen for at det kan endre seg.

– Så må vi jo bare se. Plutselig så kommer han ut, så ser han ut som en Albert. Men enn så lenge er det noe på «M», avslører hun.