Margaret Berger: – Jeg vil gi enda mer show med kroppen min

Når Margaret Berger i kveld står på scenen under første delfinale, skal hun bergta publikum på en ny måte.

I starten av januar ble årets artister i «Melodi Grand Prix» annonsert.

Det ble kjent at flere av artistene vender nesen tilbake til MGP-sirkuset, og gjør derfor comeback på scenen i år.

Blant dem er tidligere MGP-vinner Margaret Berger (38).

Hun stakk av med seieren med låten «I Feed You My Love» i 2013, og kom på fjerdeplass i Eurovision Song Contest, som ble holdt i Malmö, Sverige.

I årets konkurranse skal hun prøve å kjempe om en plass i Malmö, med låten «Oblivion».

DELTAR IGJEN: Forrige uke ble det kjent at Maragret Berger returnerer til Melodi Grand Prix-scenen, elleve år etter hun vant i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

Føler på presset

God kveld Norge møter den tidligere MGP-vinneren i forbindelse med lansering av årets deltakere, og hun legger ikke skjul på at hun føler på presset etter suksessen som fulgte med sist.

– Jeg føler på det. Det var noe av det som var litt skummelt med å komme tilbake.

Selv var Berger fornøyd med egen innsats forrige runde.

– Så det føles litt som om man begynner å dra i en perfekt pakket inn gave. Skal jeg ødelegge den nå? Eller hva gjør jeg?, forteller hun til God kveld Norge.

Den største forskjellen hun kjenner på fra forrige gang til nå, er at hun nå føler seg sterkere mentalt.

– Jeg tror det er enda mer selvsikkerhet og stamina. Jeg føler meg enda mer som en dame, og ikke så mye som en jente.

Beundrer nordmenn

Berger ser på det som en fordel å ha deltatt i konkurransen en gang tidligere, likevel tror hun det er noe som kan slå begge veier.



– Det er noe med at folk kanskje vil ha noe nytt da og kanskje vil gi noen andre en sjanse, sier hun til God kveld Norge.

Berger tror at nordmenn ikke er så glad i å bli fortalt hva de skal like eller stemme, det er noe vi liker å finne ut selv, mener hun.

Det beundrer artisten nordmenn for.

– Det er litt kult, vi er litt sånn. Vi liker «underdogsen», og i det gamet her er ikke jeg noen «underdog». Så det er litt skummelt siden jeg er vant til å være det.

– Jeg vil gi enda mer show med kroppen min

Da Berger deltok i konkurransen sist gang, fikk klesvalget hennes på scenen mye oppmerksomhet.

Overfor God kveld Norge hevder artisten at hun fikk flere kommentarer som lød følgende:

«Hun rører seg ikke».

Dermed kan Berger avsløre at hun i år har landet på et litt mer komfortabelt antrekk.

KJENT KJOLE: Ikke bare fikk stemmeprakten til Berger og låten hennes« I Feed You My Love», mye oppmerskomhet i 2013. Kjolen var også på «alles» lepper. Foto: Alastair Grant / AP

– Så jeg kommer til å bevege meg litt mer enn det jeg gjorde sist, sier hun og legger til:

– Jeg har veldig lyst til å gi enda mer show med kroppen min nå.

Bare en tilfeldighet?

Da Berger deltok i MGP for elleve år siden er det flere tilfeldigheter som er like som i år.

I 2013 vant Loreen året før, slik som i 2024. Og dersom Berger synger seg til topps i konkurransen atter en gang, returnerer hun tilbake til Malmö, som i 2013.

Likevel forteller artisten at det er regne tilfeldigheter, og at hun trenger hver bidige stemme hun kan få for at det skal bli som sist.

– Det er vanskelig å vinne Grand Prix, konkurransen er kjempesterk.

– Og det er litt tilfeldig for meg at det er i Malmö, jeg har ikke planlagt det. Jeg har ikke gått for en deja vú, men jeg tar det gjerne.

Frykter konkurrentene

Berger kan dessuten avsløre hvem hun har begynt å se for seg kan være harde å slå i en eventuell MGP-finale.

– KEiiNO er nesten MGP-eksperter. Og Benedicte Adrian er et kjempestort ikon. Så det er mange å frykte her. Så jeg tar ingenting for gitt altså.



– Du nevner KEiiNO og Benedicte Adrian, er det de du har sett for deg som største konkurrenter?

– Jeg tror det er mange her. Og det er alltid noen du ikke helt følger med på eller tenker på som kommer fra sidelinjen og bare gjør det veldig bra.

Berger forteller at hun ser på nivået til årets MGP-låter som høyt, men at dem hun frykter aller mest, er Gåte.

– Jeg er jo fan av Gåte. Jeg har jo på en måte vokst opp med det. Jeg vet at de er helt fantastiske og leverer noe veldig autentisk og bra. Det tror jeg folk vil respondere bra på.

LEGENDER: Flere av årets deltakere har deltatt i MGP tidligerere, og kan skryte på seg at de nå har legendestatus innenfor sirkuset. Foto: Heiko Junge

Kryptisk om comeback

Berger har derimot vært utenfor rampelyset de siste årene, og til God kveld Norge forteller hun hva som er grunnen.



Artisten har fått to barn, noe som har tatt mye tid for 38-åringen.

– Jeg har en femåring og en et og et halvt-åring, også har jeg en annen jobb i tillegg. Så jeg har et rikt og fullt liv.



På spørsmål om hun blir mer å se på TV-skjermen fremover, foruten MGP, er det en kryptisk Berger som svarer.

– Ehh, ja, det kan være det altså, ja. Jeg kan ikke si noen ting. Men det er alltid mange planer i ermet. Også skriver jeg jo masse musikk fortsatt da.

– Jeg har ikke gitt meg, jeg.