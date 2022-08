Margaret Berger har født

MAMMA: Margaret Berger har fått enda et barn. Foto: Bendiksby, Terje

Artist Margaret Berger (36) har født sitt andre barn.

Nyheten deler hun selv på Instagram.

– Siena 24.08.22. Jenta vår er her, skriver hun under et bilde av den nyfødte jenta. Hun skryter også av fødeavdelingen på Ullevål sykehus.

Berger er samboer med Glenn Huth Mæland, og sammen har de fra før av en sønn.

36-åringen ble kjent som 18-åring da hun i 2004 tok en andreplass i sangkonkurransen «Idol».

Etter den tid har det blitt flere hits, Spellemann-pris og MGP-seier.

Til tross for all suksessen, var Berger lenge borte fra rampelyset. Da hun deltok i TV 2-prgrammet «Hver gang vi møtes», fortalte hun åpenhjertig at det var på grunn av sosial angst. Lidelsen utviklet hun etter å ha flyttet til Oslo.

– Jeg utviklet en slags form for sosial angst fordi jeg hadde blitt så berømt, så fort, så tidlig i livet. Jeg hadde ikke funnet ut av hvem jeg skulle være. Jeg husker jeg hadde en rødme-problematikk der jeg kunne stå på Rema 100 og plutselig bli helt varm og svett i hendene. Da måtte jeg bare gå hjem, fortalte hun under innspillingen.

– Det endte med at jeg satt med en super karrière, men ingen å dele den med. Ingen å leve med og ingen å ha det fint med, som var på min egen alder. Jeg evnet heller ikke å ta initiativ selv, for jeg var så angstfull.