Marcus og Martinus klare for Melodifestivalen

SVT har klart å overtale den norske superduoen til å delta i Eurovision i Sverige. Det melder Aftonbladet.

Videre skriver den svenske avisen at tvillingduoen i årevis, har stått høyt på musikkonkuransens ønskeliste.

– Ja, de kommer til å konkurrere. Det skal mye til for at det ikke blir noe av, sier en av kildene til Aftonbladet.

– Lenge et klart «nei»

Melodifestivalen er Sveriges versjon av Melodi Grand Prix. Konkurransen avgjør hvem som skal representere Sverige i Eurovision Song Contest.

Marcus Gunnarsen og Martinius Gunnarsen, skal gjentatte ganger ha takket nei til å delta i konkkuranse, men skal nå ha valgt å takke ja.

– Det har lenge vært et klart nei, men nå lener det seg mot et ja. Sangen vil være avgjørende og de vil ikke finne seg i at de ikke er helt fornøyd med resultatet, sa en informant da Aftonbladet søkte bekreftelse for en drøy uke siden.

Avisen skriver videre at SVT har en innskrevet regel for Melodifestivalen, som gjør at det er forbudt for artister å bekrefte at de skal delta i konkurransen, uten samtykke. Tvillingene skal ha nektet for at de skal delta, da avisen spurte for en drøy uke siden.

Trofaste fans i Sverige

En annen kilde legger til at norske MGP trolig aldri har vært relevant for duoen og forklarer det slik:

– Norge er et mindre marked enn Sverige, og i nabolandet er de allerede store stjerner. I Sverige har de trofaste fans, men gjennom Melodifestivalen vil de kunne nå ut mye bredere og få sjansen til å bli enda større der. Da vil en mulig seier også være en bonus, for å nå et enda større publikum i Europa.

I mai vant tvillingene den svenske utgaven av «Maskorama». De var da utkledd som en spellemann.

Saken oppdateres.