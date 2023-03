Marcus og Martinus før kveldens finale: – Norske folk har kalt oss «backstabbers»

KLARE FOR FINALE: Poptvillingene Marcus og Martinus er klar for finalen i Melodifestivalen. Foto: Jessica Gow/TT

I kveld er det duket for svenskenes versjon av «Melodi Grand Prix» - «Melodifestivalen».

Under kveldens store finale skal det endelig avgjøres om det blir de norske tvillingene fra Trofors i Nordland som får æren av å representere Sverige i Liverpool i mai.

I intervju med God kveld Norge forteller tvillingene at det har vært lange dager ledende opp til kveldens finale.

– Nervene er der selvfølgelig. Det har vært lange dager med mye jobb, sier Gunnarsen.

– Vi jobber jo ti til elleve timer hver dag, avslører duoen.

I mai 2022 vant tvillingene den svenske utgaven av «Maskorama». I videoen under forteller de om seieren.

– Skal gjøre vårt beste

Tvillingene forteller at til tross for nerver, prøver de å ta inn opplevelsen så godt de kan.

– Det er viktig å faktisk nyte øyeblikkene mens man opplever dem, for det er ikke alltid så lett som folk kanskje tror. Det er veldig travelt for oss, men av og til får vi tid til å tenke «oi, når gjør vi det her!».

– Når alt er ferdig, og vi tenker tilbake vil vi tenke hvor artig opplevelsen har vært. Derfor prøver vi å nyte det nå, og gleder oss til å stå på scenen.

Tvillingene forteller videre at de jobber beinhardt for å sette sammen et godt show til kveldens finale.

– Vi har jo holdt på med musikk i elleve år nå, så folk har jo så klart forventninger til oss. Vi skal gjøre vårt beste, deler brødrene.

Utelukker ikke «Melodi Grand Prix» i fremtiden

Flere fans har reagert på at poptvillingene er med i konkurransen for å representere «söta bror», i stedet for å kjempe for en norsk finalebillett.

– Fansen vår er stolte av oss og glade for at vi er med uansett om vi representerer Norge eller Sverige, sier Marcus før broren skyter inn:

– Men flere norske folk har kalt oss backstabbers da, sier Martinus med et smil.

Tvillingene forteller videre at kritikken ikke var uventet, men at de vil fokusere på det positive.

– Det blir selvsagt noen reaksjoner. Litt kritikk får vi uansett hva vi gjør egentlig.

Da Marcus og Martinus besøkte God kveld Norges studio i 2020, fortalte brødrene om festing og rampelyset.

Til God kveld Norge forteller duoen at de ble spurt om å delta i den svenske melodifestivalen, før tilbudet om en norsk deltakelse kom opp.

– Vi har signert med Universal Music Sverige, PR-byrået vårt og managementet vårt er også i Sverige. På en måte har vi en base her, og er utrolig mye her, forteller Marcus Gunnarsen.

– Også hadde vi allerede lagd ferdig låten da vi ble spurt av Norge. Mye handler om timing.

Tvillingene utelukker likevel ikke en deltakelse i «Melodi Grand Prix» i fremtiden.

– Alt er mulig. Vi tar steg for steg akkurat nå, så får vi se hva fremtiden bringer.

Dette mener tvillingene er deres største utfordring

I går skrev TV 2 om den svenske «Eurovison»-eksperten Torbjörn «Tobbe» Ek.

Han kunne fortelle at det kun er artister med svensk statsborgerskap som tidligere har vunnet Melodifestivalen. Dermed mente eksperten at det er usannsynlig at seieren går til den norske popduoen.

Gunnarsen-brødrene tror derimot at de har en større utfordring foran seg.

– Det er at Loreen er med i år, fordi Loreen er nettopp den hun er.

Den svenske artisten Loreen (39) er en av årets finalister under kveldens finale. Hun gjør comeback på «Melodifestivalen», som tidligere vinner av «Eurovision Song Contest» - da med hiten «Euphoria» i 2012.

For øyeblikket troner hun Eurovisionworlds oddsliste.

Eurovisionworld er en nettside som samler om alt som omhandler Eurovision Song Contest. De samler også informasjon fra flere tippeselskap for å legge oddsen.

TRONER LISTENE: Det er den svenske artisten Loreen som ligger øverst på oddslisten før kveldens finale. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Ifølge Eurovisionworld er det 84 prosent sjanse for at Loreen går av med seieren i kveld. Marcus og Martinus ligger bak den svenske artisten, med 8 prosent.

Brødrene påpeker at det ikke er uvanlig at artistene i «Eurovision» er fra andre land enn det de representerer.

De trekker fram Elisabeth Bettan Andreassen (64) fra Bobbysocks som et eksempel. Andreassen er selv fra Sverige, og sammen med Hanne Krogh (67) bidro hun til norsk seier under «Eurovision Song Contest» i 1984.

– Det er helt vanlig. Det er en musikkonkurranse vi deltar i, sier Marcus Gunnarsen.

– Alessandra har et fantastisk bidrag

Hvis den norske popudoen går av med seieren i kveld, vil de kjempe mot det norske håpet Alessandra Mele (20) i finalen i Liverpool.

– Alessandra har et fantastisk bidrag. Det blir gøy å se hvordan hun gjør det, sier Martinus Gunnarsen.

– Hun sprer mye positiv energi.

Hvis dere vinner i kveld, blir det rart å konkurrere mot Norge i en finale?

– Selvfølgelig blir det litt rart, men som sagt er dette en musikkonkurranse der folk representerer andre land. Vi tenker ikke så mye på det, uansett hva vi gjør så har vi lyst til å gi vårt beste - og det skal vi gjøre, så får vi se hvordan det går, avslutter Marcus Gunnarsen.

God kveld Norge var på plass under finalen av Melodi Grand Prix. Se vinnerintervjuet med Alessandra Mele her.