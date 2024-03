Marcus & Martinus gikk videre i «Melodifestivalen»: – Ti kilo lettere

Lørdag ble det klart at den norske popduoen gikk videre i svenskenes «Melodi Grand Prix».

Lørdag kveld gikk den siste delfinalen i «Melodifestivalen» av stabelen, altså svenskenes svar på «Melodi Grand Prix».



Først ut i ilden i Löfbergs Arena var den norske popduoen Marcus & Martinus, med låten «Unforgettable».

Etter at flere av artistene hadde fremført sitt bidrag, kunne duoen fortelle til programleder Carina Berg, at det var en fantastisk følelse å stå på scenen.

– Vi er så fornøyde, la de til.

Duoen har helt siden årets «Mello»-deltakere ble avslørt, vært favoritter på bettinglister.

Flest har trodd at de norske brødrene kommer til topps i «Melodifestivalen».

– Det betyr ikke at vi kommer til å vinne. Det betyr jo egentlig at vi får veldig mye press på oss, og at vi skal prestere, sa brødrene til God kveld Norge, dagen før den siste delfinalen.

Videre til finalen

Nå er brødrene et steg nærmere å vise at bettinglistene har rett.



Marcus & Martinus var nemlig blant artistene som gikk videre til finalen som braker løs 9. mars.

Tvillingene skal derfor konkurrere om å representere Sverige i «Eurovision Song Contest» i Malmö i mai.

God kveld Norge slår av en prat på telefon med Marcus & Martinus etter det ble kjent at de hadde flest stemmer under kveldens delfinale.

Det er ingen tvil om at de er fornøyd med kveldens utfall.

Lengtet

– Det er en skikkelig lettelse kan man si. For det har jo vært mye press rundt oss. Så det er godt å være ti kilo lettere på skuldrene nå. Vi var jo veldig nervøse. Så det var kjempedeilig.



Popduoen legger ikke skjul på at det følger med en del press på at de ligger an som favoritter, likevel synes de det er fantastisk.

Det var dessuten første gang folket fikk høre låten til Marcus og Martinus, noe de har lengtet etter.

– Vi har jo holdt denne låten hemmelig veldig lenge nå. Så det og endelig få lov til å opptre foran publikum, det var en helt fantastisk følelse.

Også den svenske duoen Medina gikk i kveld videre til finalen.



Disse møttes i finalen i «Melodifestivalen»: Smash Into Pieces - «Heroes Are Calling» Lisa Ajax - «Awful Liar»

Maria Sur - «When I'm Gone» Liamoo - «Dragon»

Jacqline - «Effortless»

Cazzi Opeia - «Give My Heart a Break»

Dotter - «It's Not Easy to Write a Love Song»

Danny Saucedo - «Happy That You Found Me»

Marcus & Martinus - «Unforgettable» Medina - «Que Sera»

Annika Wickihalder - «Light» (Videre fra kveldens kvalifisering) Jay Smith - «Back to My Roots» (Videre fra kveldens kvalifisering)



I hver delfinale har de to mest populære låtene gått videre til finalen, mens to bidrar fra hver sending fikk en ny sjanse til å kvalifisere seg i kveld.

Disse var med i kvalifiseringen: Adam Woods - «Supernatural»

Elisa Lindström - «Forever Yours»

Dear Sara - «The Silence After You»

Fröken Snusk - «Unga & fria»

Klaudy - «För dig»

Gunilla Persson - «I Won't Shake (La La Gunilla)»

Albin Tingwall - «Done Getting Over You»

Scarlet - «Circus X»

Annika Wickihalder - «Light»

Jay Smith - «Back to My Roots»

Andre plass i fjor

Det er imidlertid ikke første gang Marcus & Martinus går videre til finalen i den svenske konkurransen.

I fjor deltok de med låten «Air», men kom på en andreplass bak Loreen (40), som stakk av med seieren med sangen «Tattoo».

Loreen og Sverige gikk dessuten helt til topps i «Eurovision Song Contest 2023».