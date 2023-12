Mannen bak denne kvinnen tjener millioner

Aitana Lopez fra Barcelona i Spania legger flittig ut glimt fra hverdagen sin i sosiale medier.

En ung, slank kvinne med rosa hår som gjerne poserer lettkledd, og som har tatt verden med storm.

Til sine over 200.000 Instagram-følgere deler hun alt fra hva hun spiser, til bilder av seg selv. Følgerskaren vokser stadig, og publikum virker tilsynelatende tilfreds med det hun publiserer.

Men det er imidlertid én ting som er svært oppsiktsvekkende med innholdet til 25-åringen.



For det mange av følgerne nemlig ikke vet – er at kvinnen på bildet ikke finnes.

Tjener enorme summer

Personen på profilen til det som skal være den 25 år gamle kvinnen fra Barcelona, er konstruert med kunstig intelligens (KI).

Det er Rubén Cruz fra Spania som står bak alle bildene som publiseres i sosiale medier av den KI-genererte kvinnen.

Cruz har uttalt i et intervju med Euronews at han tjener om lag 11.700 norske kroner per innlegg, og at de månedlige inntektene kan variere mellom 35.000 og 117.000 norske kroner.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Cruz, foreløpig uten å lykkes.

Dette er kunstig intelligens Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. Kilde: Store Norske Leksikon

KI-teknologien går i en rasende fart, og har det siste året blitt tatt stadig mer i bruk av folk flest. Med det følger et ansvar for både innholdsdistributører og politikere, mener teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen

– Kritikken bør mest av alt rettes mot plattformene som ikke bryr seg så lenge de tjener penger, mener han og legger til:

KRITISK: Teknologiekspert Hans-Petter Nygård Hansen er kritisk til KI-influensere. Foto: Erik Edland / TV 2

– Og politikere som heller ikke bryr seg, selv om de sier at de gjør det.

Med det sagt, er Nygård-Hansen kritisk også til aktøren bak den fiktive influenseren «Aitana Lopez». Han mener blant annet at det ikke kommer tydelig nok frem at profilen ikke er ekte – til tross for at fornavnet spiller på AI (Artificial intelligence).

– De tilpasser seg akkurat nok til å kunne vise til at de ikke legger skjul på at det er snakk om KI-genererte bilder og videoer, men akkurat såpass subtilt at de fleste unge gutter og jenter ikke legger merke til det, sier teknologieksperten.

Nygård-Hansen viser videre til at disse perfekte KI-skapte kvinnene er med på å nøre opp under et allerede uoppnåelig ideal for mange unge.

– Er som heroin

– Siden 2010, da sosiale medier virkelig begynte å ta over folks hverdag, har andelen særlig unge jenter som er misfornøyde med sitt eget utseende og egen kropp økt kraftig, hevder han.

Og det er ingenting som tilsier at bruken av sosiale medier vil gå ned med det første.

– Der Instagram kan sammenliknes med nikotin, kan TikTok sammenliknes med heroin, sier han, og sikter til hvor vanvittig avhengighetsskapende plattformene kan være.



Videre viser han til sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og unges mentale helse.

– Det er ingen grunn til å tro at fremveksten av KI-baserte influensere med urealistisk skjønnhet og «features» kommer til å bedre de unges mentale helse i årene som kommer. Tvert i mot, mener Nygård-Hansen.



Han får støtte av journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset (38), som likevel ikke lar seg overraske over at KI-genererte influensere kan tjene gode penger.

Hva er egentlig ekte?

– Det forundrer meg egentlig ikke, vi har jo hunder som tjener mer enn det på «sine» Instagram-kontoer, påpeker hun, og viser til populære hundekontoer konstruert av mennesker.

Videre trekker hun paralleller til de fiktive KI-kvinnene og influensere som faktisk eksisterer, men som har operert seg til å se helt annerledes ut enn før.

PÅVIRKER UANSETT: Ingeborg Senneset tror både ekte og fiktive influensere kan ha samme effekt på de unge. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Hvor ekte er det når noen er operert til det ugjenkjennelige, kontra at noen er animert til noe som er gjenkjennelig? Eller når vi bruker filter som endrer ansiktet? Det er også manipulering av virkeligheten, men har likevel ført til at noen ønsker å se ut som filteret sitt, sier Senneset.

Hun mener videre at de unge vil la seg påvirke uansett om personen er ekte eller ikke:

– Det er naturlig å sammenlikne seg med idealer som er vanskelig å oppnå, mener hun.

Hun tror mye ligger i det forebyggende arbeidet, der samfunnet må bygge robuste ungdommer som tåler at verden har en del kanter, og understreker til slutt:

– Falske nyheter og propaganda er en langt større fare enn falske fjes, og de henger sammen. Det er bra med kritisk oppmerksomhet rundt dette, sier hun.

– Helt skandaløst

God kveld Norge tar kontakt med programleder og tobarnsmor Jannecke Weeden (47), for å høre hva hun som forelder til to gutter, én i tenårene og én ung voksen, tenker om utviklingen.

Hun kaller den for «skandaløs» og sier at hun definitivt skal ta en prat med sønnene.

– Det er ikke bare den sammenlikningen de unge gjør med noe som ikke er ekte, men også dette med å bli lurt følelsesmessig, sier hun.

– Jeg kjenner jeg blir oppriktig bekymret for hvordan man kan forelske seg for eksempel.



SKANDALØST: Jannecke Weeden er bekymret for utviklingen. Foto: God morgen Norge

Hun er særlig bekymret for de som kanskje er ensomme eller som ikke har det så bra, og som enda lettere kan la seg lure av noen som overhodet ikke er den de utgir seg for å være.

– Det er så mye galskap i verden, og så står man bare rådvill og ser på, avslutter Weeden.