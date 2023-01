Måneskin avviser anklagene om «queerbaiting»

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et intervju med The Guardian snakker Måneskin ut om å bli anklaget for «queerbaiting», og hvordan offentligheten misforstår imaget deres.

UENIG: Måneskin er uenig i at det de holder på med er en form for «queerbaiting», og mener hvem som helst burde kunne bruke sminke og hæler uavhengig av legning. Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Til tross for at to av fire medlemmer av det italienske rockebandet Måneskin tilhører LHBT-miljøet, har de blitt møtt med kritikk for såkalt «queerbaiting».

«Queerbaiting» blir beskrevet som en form for markedsføring, der en heterofil person hinter om å være homofil, lesbisk, bifil eller trans for å tiltrekke seg et LHBT-publikum.

Flere mener nemlig at vokalist Damiano David (24) og gitarist Thomas Raggi (22) sin stil, som ofte inkluderer sminke og høye hæler, er upassende fordi de er heterofile menn.

Avviser anklagene

I et nytt intervju med The Guardian forteller bassist Victoria De Angelis (22) at enkelte av anklagene bandet får er ekstreme.

– Det er dumt av skeive mennesker, som burde bekjempe disse stereotypiene, å merke det som dette (queerbaiting, journ.anm) og skape mer hat. Det faktum at Raggi og David er hetero betyr ikke at de ikke kan bruke sminke eller hæler, sier 22-åringen.

DELTE MENINGER: Måneskin forteller at hjemlandet har delte meninger om hvordan bandet opptrer i offentligheten. Foto: Dimitrios Kambouris

David sier seg enig, og legger til at alt han og Raggi gjør tross alt blir filtrert av to personer som er skeive - De Angelis og trommeslageren Ethan Torchio (22).

– Selvfølgelig opplever ikke vi det samme, men vi lever hver dag veldig tett med folk fra samfunnet, sier vokalisten.

Mener hjemlandet er konservativt

Etter seieren i Eurovision i 2021, fulgte en stor suksess både i Italia og internasjonalt. Men bandet bemerket seg raskt at stemningen i hjemlandet er delt.

– Det er en gjeng med mennesker som elsker oss og er veldig stolte av det vi gjør, og så er det en helt annen del bygd opp av konservative og tradisjonelle rock'n'roll-fans og fascister som hater oss med alt de har, sier David.

Han hevder at det til og med er en del konspirasjonsteorier ute og går om rockebandet.

DRISTIG: Bandet Måneskin er kjent for sine dristige opptredener i halvnaken bekledning. Vokalist Damiano David her fotografert under Coachella i 2022. Foto: Rich Fury

– De sier at vi er blitt berømte fordi vi blir betalt. At vi jobber med den italienske regjeringen for å dele denne kjønnsflytende kulturen.

De Angelis hopper inn i samtalen og understreker at mange er veldig stolte over dem.

– Men Italia er et veldig konservativt land, og de er skremt av det faktum at noen kan bruke sminke og høye hæler eller opptre halvnaken og ikke være hetero. Men fuck dem, legger hun til.

Hevder de blir misforstått

Videre i intervjuet diskuteres bandets livsstil og de mange misforståelsene som et liv i offentligheten har brakt med seg.

– Folk tror vi oppfører oss som Sex Pistols eller Mötley Crüe, men vi er ikke i nærheten av det. Vi har blitt mer utdannet om risikoen ved narkotika og hvordan det påvirker kroppen din. Jeg drikker ikke alkohol lenger, forteller David.

– Vi tror ikke ekte rockemusikk handler om disse stereotypene av sex og narkotika, og den «rock'n'roll-livsstilen». Det handler om uttrykk og kreativ frihet, avslutter De Angelis.