– Jeg er glad for at jeg ble med, og det var en alt i alt positiv opplevelse, sier Maurstad når han gjester God kveld Norge.

Søndag måtte han forlate Farmen kjendis etter å ha tapt i øksekast mot Ørnulf Høyer. På gården fikk han flere nye vennskap, blant annet med Aleksander Sæterstøl. Men han var usikker på om det ville holde på utsiden.

– Fordi man vet at det er lurt å ha allianser, og det er lurt å bli spesielt god venn med storbonden. Så man er litt usikker på om det er et spill, eller om man er venner på ekte, sier Maurstad, som var veldig klar over at Farmen er et spill.

– Det er jo et spill, og det er et bløffespill til og med. Man må lyve, bryte avtaler, og dolke hverandre i ryggen for å sette seg selv i en bedre posisjon, forklarer skuespilleren, og fortsetter:

– Men vi har blitt venner, vi har holdt på vennskapene. Det er godt å se at ikke alt var et spill.

Positiv til serie

Maurstad forteller at han også fikk et veldig godt forhold til kokken Trond Moi, noe som var svært uventet for han.

– For jeg hater intenst å lage mat. Men Trond har jeg besøkt i Kristiansand, hilst på familien hans og hengt litt med.

GODE VENNER: Maurstad og Aleksander Sæterstøl.

I kommentarfeltene sier flere at Maustad og Sæterstøl burde få sin egen TV-serie.

– Jeg sier ja jeg, det er bare å komme med noe, smiler Maurstad.

Uinteressert i drama

Det var en hel del drama på gården mens Maurstad fortsatt var der, men det hadde han ingen interesse av å ta del i.

– Jeg forholder meg egentlig ikke til det. Drama følger ikke meg, det er ikke så mye av det rundt meg, og det tror jeg er fordi jeg ikke er interessert. Jeg synes ikke at det er spennende, også er jeg vel litt konfliktsky, forklarer Maurstad.

NO DRAMA: Aslak var ikke interessert i dramaet på gården. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Det var dog frustrerende at han til slutt røk i øksekast, for det var en gren som han hadde trent veldig mye på.

– Jeg vet jo at jeg er svak, jeg vet at jeg er en puslete, pinglete og spinkel fyr. Så jeg har ingen fysiske fordeler. Derfor øvde jeg masse før jeg dro inn.

Øvde med feil teknikk

Derfor reagerte mamma Mari med sjokk da han tapte tvekampen.

– Jeg var dritgod, jeg ble kjempegod i økekast. Dere kan se det når jeg treffer blinken, den treffer på et bra sted. Men jeg hadde øvd med en helt annen blink, og brukt en annen kasteteknikk som hadde mer presisjon og mindre kraft, sier 30-åringen.

Han fikk høre av produksjonen at de bruker samme blink hvert år, og at den blir hardere og hardere.

– Man må bruke mer kraft, så tips til andre som skal være med senere år: øv på en teknikk med mye kraft, sier Maurstad.