Malin Nesvoll om utfordringer på gården: – Det er mye folk ikke ser

Forpakterne på Steinsjøen gård legger bak seg en tung uke med mye dramatikk. Lina Adampour (36) trakk seg fra programmet etter en krangel med storbonde Ørnulf Høyer (65). Til tross for utfordringene, dro forpakterne i land et krevende ukesoppdrag.

Å tilpasse seg gårdslivet anno 1923 kan tære på både fysisk og psykisk.

Det får Farmen-deltaker Malin Nesvoll (32) kjenne ekstra på i tirsdagens episode.

Utfordrende tilværelse

Da God kveld Norge møtte Farmen-deltakeren fortalte hun at oppholdet var langt ifra det hun først hadde sett for seg.

– Å gå tilbake 100 år i tid var veldig utfordrende, mye mer enn jeg trodde, sier 32-åringen.

Nesvoll forteller at hun selv er stor fan av programmet, og hadde sett alt før hun selv flyttet inn på Steinsjøen gård.

– Når man ser det på TV ser det veldig koselig ut, og mye chillere ut enn det det faktisk er. Det var helt sjokkerende hvor mye jobb det faktisk var for å få mat på bordet, sier hun.

– Det er mye som folk ikke ser. Når kamerateamet går hjem så står vi der fortsatt og maler korn for å få havregrøt, eller spiser en kald potet for å holde oss mette.

– Det raknet helt

I tirsdagens episode forteller 32-åringen at hun våknet opp på gården med tanken om at hun ikke orket å være der lengre.

Til God kveld Norge forteller Nesvoll at hun måtte snakke med produksjonen etter hendelsen, da det ble veldig overveldende.

– Jeg tenkte «nei det her går ikke». Det raknet helt, og jeg tenkte at jeg bare klarer ikke være her mer. Da fikk jeg snakke med noen i produksjonen som sa at «det er litt ekstremsport i starten».

– Plutselig gikk det bare, og jeg falt til ro med at dette har jeg jo faktisk hatt lyst til veldig lenge. Da fikk jeg det mye bedre, forteller hun.

Influenseren deler at hun fant mye støtte i de andre deltakerne på gården, som hjalp Nesvoll med å komme seg gjennom de verste dagene.

– Vi i snorkebua passet nok litt ekstra på hverandre, jeg, Trond og Marit. Men jeg følte også at alle de andre deltakerne passet på meg og var der for meg.

Mestringsfølelse

Nesvoll innrømmer at hun i forkant var veldig nervøs fordi hun visste at det ikke ville være anledning til å trekke seg tilbake fra det sosiale inne på Farmen.

– Etter jeg falt til ro med det gikk det jo dritbra, sier hun og fortsetter:

– Og da opplevde jeg helt syk mestring som jeg har tatt med meg videre etter Farmen. Det ble veldig tydelig for meg at jeg faktisk er sterkere enn jeg tror, og at jeg tåler mer psykisk og fysisk enn jeg tror.

Nesvoll forteller til God kveld Norge at hun tror at Farmen-oppholdet har bidratt til at hun tør å pushe seg selv litt mer i hverdagen.

– Før var jeg redd for å kjenne på ubehag. Jeg fikk helt angst og kunne tenke at «nå blir jeg syk, nå blir jeg deprimert og nå rakner alt» - men så gjør det jo ikke det, deler hun åpenhjertelig.

«Jeg mot meg»

I 2016 ble seere kjent med Malin Nesvoll gjennom NRK-serien «Jeg mot meg», der hun var en av åtte unge deltakere som gikk i gruppeterapi hos psykolog Peder Kjøs.

Etter tv-debuten har Nesvoll skapt seg en sterk følgerskare på både YouTube og Instagram, tidligere under navnet «Makeup Malin».

I tillegg til å være opptatt av mote og sminke, har det vært viktig for influenseren å vise følgerne de usminka og ufiltrerte sidene av hverdagen.

