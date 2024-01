Malene Pedersen mistet eggstokk – nå deler hun gladnyhet

Influenser Malene Pedersen og fotballspiller Fredrik Gulbrandsen skal bli foreldre.

Gladnyheten deler Pedersen på Instagram.

«Vi er så takknemlig for deg, lillevenn», skriver den kommende moren til bildet.

Dagbladet omtalte nyheten først.

Da influenseren gjestet God kveld Norges studio i 2022 delte hun åpenhjertig om at hun hadde mistet den ene eggstokken sin. Hun har også delt tankene rundt det å leve med Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) – et syndrom som fører til at man er i hormonell ubalanse.