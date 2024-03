«Malcolm in the Middle»-stjernen nekter sønnen dette

På 2000-tallet var Frankie Muniz (38) en av de mest populære barnestjernene på TV. Mest kjent fra TV-serien «Malcolm in the Middle» og filmene «Agent Cody Banks».

Siden den gang har han i stor grad vært borte fra rampelyset, og gjort en stor overgang fra skuespillerkarrieren til å bli en profesjonell NASCAR-sjåfør.

Som småbarnsfar til en gutt på 3 år, snakker han nå ut om hvorfor han ikke vil at sønnen skal gå i hans fotspor.

– En stygg verden

I en Tiktok-video delt av det australske PEDESTRIAN.TV, gjengitt av E! News, forklarer han at han aldri ville latt sønnen Mauz bli skuespiller.

– Ikke det at jeg hadde en negativ opplevelse, for å være ærlig, min erfaring var 100 prosent positiv. Men jeg kjenner så mange mennesker, venner som sto meg nær, som hadde så sinnssykt negative opplevelser, forklarer han.



– Jeg synes det er en stygg verden generelt. Jeg har aldri brydd meg om avvisning, men det er massevis av avvisning, legger han til.



Som å vinne i lotto

Han beskriver det å være skuespiller som å vinne i lotto.

– For i begynnelsen er det det det er. Du vet at jeg fikk «Malcolm in the Middle», kanskje det var litt annerledes enn andre serier, men som en barneskuespiller blir du valgt fordi du ser ut som om du kan være barnet til foreldrene de valgte, forklarer han.

Muniz hevder at du kan være den aller beste skuespilleren på planeten, men kan ende opp med aldri å få sjansen.

– Det er ikke som å gå inn i andre bransjer, hvor du kan jobbe hardt, slå deg opp og fortsette å jobbe deg oppover stigen.



– Det er virkelig mye flaks som spiller inn, forklarer 38-åringen.



Nickelodeon-stjerne

Barnestjernen kommer med disse uttalelsene få dager etter Investigation Discovery ga ut sin dokuserie «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV».

Serien beskriver angivelig upassende oppførsel på settene til flere Nickelodeon-show tilbake på 90- og 2000-tallet.

Muniz påpeker at han ikke har opplevd noe negativt som barnestjerne, men skuespilleren har vært innom Nickelodeon i tidsperioden.

Han ga stemme til en karakter i den animerte serien «The Fairly OddParents». I tillegg var han vert for 2000 «Kids' Choice Awards» og to episoder av «All That».

I dokuserien deler skuespillerkollega og ungdomsstjerne Drake Bell, kjent fra Nickelodeon-serien «Drake & Josh», at han ble seksuelt misbrukt som 15-åring av en dialog- og skuespillerveileder, ifølge E! News.