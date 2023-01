Mads Mikkelsen blir morfar

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespilleren kan glede seg over å få et nytt tilskudd til familien.

BLIR MORFAR: Skuespiller Mads Mikkelsen kan glede seg over å få et nytt familiemedlem. Foto: Luca Bruno / AP

Det melder Se og Hør Danmark.

Mads Mikkelsens (57) datter, Viola Jacobsen Mikkelsen (32) deler ifølge Se og Hør Danmark nyheten på sin private Instagramkonto.

FAR OG DATTER: Mads Mikkelsen avbildet med datteren Viola Jacobsen Mikkelsen. Foto: Martin Sylvest /AFP

Dermed kan den danske stjerneskuespilleren glede seg over å å bli morfar for første gang.

Sammen med kona, Hanne Jacobsen, har ekteparet også sønnen Carl Jacobsen Mikkelsen (26).

Tok over rollen

Danske Mads Mikkelsen er en av Hollywoods fremste skuespillere. I løpet av sin karriere har han spilt i en rekke filmer og serier. Blant annet i storproduksjoner som James Bond filmene: «Quantum of Solace» og «Casino Royale» og «Hannibal» TV-serien.

Mikkelsen beveget seg også inn i «Harry Potter»-universet i 2022, etter Johnny Depp mistet rollen som Gellert Grindelwald.

Depp ble bedt om å trekke seg fra filmen etter at skuespilleren tapte et injuriesøksmål mot den engelske tabloidavisen The Sun.

Dermed tok dansken over som Grindelwald-karakteren i den tredje adapsjonen av «Fantastic beasts»-serien.

GIFT: Mads Mikkelsen sammen med kona, Hanne Jacobsen Foto: Vianney Le Caer / AP

– Må gjøre rollen til min egen

I desember 2020 fortalte Mikkelsen til Entertainment Weekly at det var vanskelig å ta over rollen fra Depp.

– Det må være en bro mellom det Johnny gjorde og det jeg kommer til å gjøre. Samtidig må jeg gjøre rollen til min egen, reflekterte han.

Anmeldere og fansen var storfornøyd med Mikkelsens tolkning av rollen, men det er imidlertid uklart om det blir Mikkelsen eller Depp som kommer tilbake i rollen som Gellert Grindelwald.