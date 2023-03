Macklemore tar med datteren (7) på møter om avhengighet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Rapperen forteller at han ønsker å være åpen om avhengighet med barna.

Ben Haggerty (39), best kjent under artistnavnet Macklemore, avslørte nylig at han tar med seg datteren på syv år på AA-møter.

I en podkast-episode av «Audacy's Check In» fortalte rapperen programleder Mike Adam, at han ønsker å være åpen om veien til bedring med barna sine.

Haggerty har tre barn, Hugo Jack (18 måneder), Colette Koala (4) og Sloane Ava Simone (7), sammen med kona Tricia Davis.

– Sloane har vært på møter med meg. Hun stiller meg spørsmål som «pappa, hvordan går det med edru-møtene dine? Vi snakker om det, delte han.

Vil ikke skjule noe

Videre fortalte rapperen at han ikke ønsker å skjule noe rundt det å skulle bli edru.

– Jeg ønsker ikke å skjule det fordi det ikke er noe jeg trenger å føle skyld eller skam eller hemmelighold rundt. Hele intensjonen er å legge det ut i det åpne... Jeg er ikke et ferdig produkt. Dette er hva jeg jeg jobber med. Dette er mine kamper, forklarte han.

Artisten forklarer i tillegg at det er viktig for ham at barna vet hva som er en del av familiehistorien.

– Dette er ting vi har i familien vår som vi må holde et øye med. Bare vær ærlig, det er en samtale. Det er ingen regelbok her. Vi er på et nytt punkt i foreldrerollen og jeg tror det er viktig å ha den samtalen.

En drink var aldri nok

Han har tidligere vært åpen om alkoholavhengighet og åpnet opp i en lengre artikkel på Today.

Her skriver han blant annet at han tok sin første alkoholholdige drink da han var 14 år.

– Jeg tok en shot og lurte på hvordan det ville føles om jeg tok en til. Jeg tok så to shots og lurte på hvordan fire ville føles. Jeg endte opp med å ta tolv shots av Vodka for meg selv, forklarer han i artikkelen og fortsetter:

– Jeg endte opp på en buss ned til byen, til en McDonald's, hvor jeg kastet opp i en søppelkasse og måtte løpe fra politiet. Det var min første opplevelse med å drikke. Helt fra starten av hadde jeg følelsen av at en drink ikke er nok og da jeg først startet, klarte jeg ikke stoppe.

Macklemore står bak en rekke store hits, blant annet «Can't Hold Us», «Thrift Shop» og «Glorious»