I søndagens episode av Iselin Guttormsens (36) podkast «G-punktet», er influenser Helle Nordby (28) gjest. Hun er blant annet kjent for sin egen podkast «Chit Chat med Helle».

Under episoden kommer Nordby og Guttormsen inn på tematikken sexlyst, hvor Nordby til slutt deler åpent om egne utfordringer.

28-åringen forteller nemlig at hun har herpes i underlivet.

– Jeg vil være åpen om dette siden en tredjedel av befolkningen har det. Jeg har herpes og hvis jeg har sex, så må jeg ta medisin med en gang, hvis ikke kommer jeg til å få utbrudd, sier hun.

Sengeliggende i 2,5 måned

Hva er herpes? Herpes, eller herpes simplex, er en virusinfeksjon som forårsaker sår som oftest dukker opp i ansiktet eller på kjønnsorganene. Det finnes to spesifikke typer herpesinfeksjon. Infeksjon med herpes simplex virus 1 (HSV-1) er vanligvis forbundet med forkjølelsessår på lepper, i munnen eller i ansiktet. Disse sårene opptrer som små blemmer som etter hvert blir skorpebelagt. Infeksjonen oppstår gjerne i barndommen og overføres med spytt. Infeksjon med herpes simplex virus 2 (HSV-2) finnes på kjønnsorganene og er en seksuelt overført sykdom. Den viser seg som sår på penis, pungen, kjønnsleppene, i skjeden, på øvre del av lårene, på seteballene eller rundt endetarmsåpningen. Symptomer på begge typer herpes kan variere fra milde til heftige. Ja, faktisk er det slik at noen mennesker har så beskjedne symptomer at det ikke går opp for dem at de har herpes. Selv om en person med herpes ikke opplever utvendige tegn på viruset, så er viruset inne i kroppen. Virus kan reaktiveres av stress eller sykdom, og det kan spre seg via hud-til-hud kontakt. Smitte er mulig selv om det ikke finnes synlige tegn til sykdommen. Herpes kan overføres til spedbarn under fødselen hvis barnet kommer i direkte kontakt med viruset. Det finnes ingen helbredende behandling, men medisiner kan dempe plagene ved utbrudd. (NHI.no)

Videre forteller influenseren om sitt første utbrudd, hvor hun opplevde å bli syk.

– Jeg hadde et ganske «heavy» førsteutbrudd. Jeg ble ordentlig, alvorlig syk og var sengeliggende i 2,5 måned.



Nordby forklarer at hun ikke forstod at det var herpes som gjorde henne syk.

– Vi skjønte jo ikke at det var herpes først, jeg trodde det var urinveisinfeksjon, så jeg gikk på antibiotika og fikk ikke de pillene jeg skulle gå på først. Derfor ble jeg så syk.



– Føler «ingen» har det

Influenseren forteller at flere personer har tatt kontakt med henne etter at hun tok valget om å snakke åpent om infeksjonssykdommen.

– Jeg har så mange venner som har det, det er helt «insane». Når jeg har vært sånn «det har jeg», så har noen kanskje ringt meg og sagt at de synes det er vanskelig å snakke om og spurt hvordan jeg har håndert det, forteller hun i episoden.



Til tross for at det er mange som har virussykdommen, opplever Norby at det sjeldent er noen som snakker om det.

– Det er så mange, men samtidig føler jeg «ingen» har det. Jeg skjønner at det kan være kjipt, men det er en veldig naturlig ting. Så lenge jeg tar medisin, så har jeg det i sjakk.



I en melding til God kveld Norge forteller Nordby at det er flere som har tatt kontakt etter at episoden kom ut.

– Jeg har aldri fått så mange meldinger i mitt liv. Så mange historier om folk som sliter med selvbilde på grunn av herpes eller andre sykdommer. Folk føler det er tabu å snakke om selv om det er så mange som sliter med det samme.

– Veldig vanlig



Lege og forfatter Kaveh Rashidi forklarer at de to herpes-virusene (Herpes Simplex virus 1 og 2) kan gi sår på munnen og nedentil. Han forteller at type 2 oftere smitter seksuelt, mens type 1 er vanlig som munnsår hos barn.

ROS: Kaveh Rashidi roser Nordby for åpenheten. Foto: God morgen Norge

– Begge herpes-virusene er veldig vanlige. Type 1 forekommer hos omtrent 70 prosent av befolkningen, mens hele 90 prosent får det uten symptomer.

– Type 2 finnes hos 30 prosent av befolkningen. Blant de med type 2 vil omtrent fire av ti få symptomer. Hos de andre tar immunforsvaret seg av sykdommen før man merker at man er smittet, forklarer legen.

– Er jo bare en vanlig infeksjonssykdom



Rashidi sier til God kveld Norge at han synes det er synd at sykdommer koblet til sex ofte er skambelagt.

– Det er en selvfølgelig ukultur og det er uheldig at man skal «rangere» sykdommer på denne måten at noen får lavere prestisje enn andre. Mange får sen og dårlig behandling fordi det er skambelagt å gå til legen med disse tingene.



Videre roser legen Nordby for å snakket åpent om virussykdommen.

– Jeg synes det er helt supert at folk snakker åpent om det, for det er jo bare en vanlig infeksjonssykdom man gjerne får som følge av å leve helt normalt. Og når man først er smittet kan nesten alle leve et normalt liv og ha et normalt sexliv.

– Livsviktig for den mentale helsen

Tore Aasheim, seniorrådgiver ved Sex og Politikk, forteller at det meste som angår seksuelle og reproduktive helse er forbundet med mange fordommer og tabu.



– Når det i tillegg er snakk om en seksuelt overførbar infeksjon (SOI), at man er blitt smittet mens man har hatt sex, så kommer også elementer som skyld og skam inn i bildet. I stedet for å sette søkelys på det sexpositive, så henger vi oss opp i det negative, forteller Aasheim til God kveld Norge.

– Da glemmer vi ofte alt det som er bra når det kommer til det seksuelle, for eksempel det at man har hatt deilig sex.



Også Aasheim roser Nordby for sin åpenhet rundt virussykdommen.

– Det er fantastisk at Nordby er åpen om temaet. Altfor ofte sitter folk med fordommer og skam rundt egen seksualitet, og ofte tenker man også at dette bare angår noen få. Den beste medisinen mot dette er åpenhet, kunnskap og kompetanse, fortsetter seniorrådgiveren.



Aasheim trekker inn at det er livsviktig å ha åpenhet rundt seksualitet og seksuell helse.

– Å slite med skam og tabu i forbindelse med sykdom kan være ødeleggende også for den mentale helsen, avslutter han.