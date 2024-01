– Må spilles i min begravelse

«MISTRA»: Benedicte Adrian og Anders Odden står bak den nye metalgruppa «Mistra», og er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. Foto: Heiko Junge / NTB

Snart er det klart for tredje og siste delfinale i årets «Melodi Grand Prix». Seks nye grupper og artister skal ut i ilden for å kjempe om en plass i finalen.

Denne runden er det Vidar Villa (34), Thomas Jenssen (32), Annprincess (32), MIIA (26), «KEiiNO» og den nye metal-duoen «Mistra» som skal fremføre sine bidrag.

Sistnevnte duo, bestående av popdronning Benedicte Adrian (60) og metal-pioneren Anders Odden (51), er klare for å vise seg frem for første gang.

SJANGERSKIFTE: Benedicte Adrian bytter beite fra pop til metal, sammen med metal-legenden Anders Odden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– For oss så blir det veldig spennende å presentere ett nytt prosjekt, «Mistra», sier Odden til God kveld Norge.



40-årsjubileum

For Adrian blir det 40 år siden sist hun sto på «MGP»-scenen. Da sang hun seg til topps med sangen «Lenge leve livet» i popduoen «Dollie», senere kjent som «Dollie de Luxe» og «Adrian/Bjørnov», sammen med venninne Ingrid Bjørnov.

Låten var også Norges bidrag i «Eurovision Song Contest» samme år.

DOLLIE: Ingrid Bjørnov og Benedicte Adrian vant «Melodi Grand Prix» i 1984. Foto: Erik Thorberg / NTB

– Det er noen som spøker og lurer på om det ikke er Ingrid Bjørnov som skjuler seg under sminken (til Odden, jour.anm.), ler Adrian.

– Hvordan er det å være tilbake?

– Det har forandret seg veldig siden 1984. Vi hadde ikke «greenroom» den gangen, det het bare garderobe. Og presse var litt spredte «pressebyger», som jeg liker å kalle det, sier hun og utdyper:

– Dette er jo stort nå. Veldig velregissert, og veldig orden på alt sammen. Det gleder meg å se, ellers hadde vi ikke blitt med.

– Anders sa først nei. Eneste grunnen til at vi er med er at vi fikk forståelsen om at vi blir tatt på alvor. Også metal-sjangeren blir tatt inn i varmen. Det blir ikke bare ledd av, eller lagd parodi på. Det er en musikksjanger som mange liker i smug, forteller hun.

I motsetning til Adrian har Odden et langt liv bak seg innen «black metal». I bandet «Cadaver» debuterte han med norgeshistoriens første death metal-LP. Han har også turnert landet rundt, og har samarbeidet med flere kjente musikere som Ronni Le Tekrø, Ledfoot, Hank von Hell og Tony Harnell.

Lover bra sceneshow

Det er ingen tvil om at duoen skiller seg ut fra forrige gang 51-åringen var med – og ikke minst fra de andre deltakerne, med både rocka kostymer og mørk sminke.

– Sminken er inspirert av elva Mistra som renner fra fjellet, sier Odden om den svarte og hvite sminken som dekker hele ansiktet hans.

– Det er viktig for meg at artister ikke nødvendigvis skal representere det kjedelige i livet, artister skal representere det som er gøy. Noe som er litt «out there». Tørre å gjøre ting som får folk til å være litt mer gærne i hverdagen - gi inspirasjon til folk, rett og slett.

Popdronninga, som er ny i metal-sjangeren, påpeker at hun tror det viktig å skille seg ut.

– ABBA skilte seg ut den gangen de var med. Det å skille seg ut, har alltid vært noe jeg ønsker å gjøre. Det er på en måte en drivkraft det også. Du har ikke lyst til å finne opp kruttet to ganger, sier hun.

SKILLER SEG UT: Metalduoen skiller seg ut i mengden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Og hvis man skal tro Adrian har de litt av et sceneshow på lur også.

– Uten å røpe for mye så starter vi da med en dødsvals, som vi har tenkt å «stage» litt som en begravelse.

– Vi var vel begge enige da vi hadde lagd låten. Andreas sa «fy faen Benedicte, denne låten må spilles i min begravelse», og jeg sa meg helt enig, sier hun.

– Du får det ikke større enn dette



Låten de skal fremføre heter nemlig «Waltz of Death», eller dødsvals på norsk. Det er den aller første sangen paret skrev sammen for omtrent ett år siden.



– Det kickstartet et kreativt fossefall. Vi skrev kanskje 40 til 50 låter – eller mer, som vi har lagd demoer på. Nå har vi spilt inn elleve sanger som kommer ut på et album før delfinalen, sier Odden.

– Vi har tenkt å satse på det her som et nytt prosjekt sammen. MGP er en veldig unik anledning til å presentere ny musikk. Alt ellers på TV er coverlåter eller gamle hits, så for oss betyr dette en kickstart på prosjektet, legger han til.

– Du får det ikke større enn dette, skyter Adrian inn.



Og om de går videre til «Eurovision Song Contest» i Malmö vil de ankomme i stil.

– Det hadde vært fantastisk. Da må vi spørre om vi kan låne «Il Tempo Gigante», og kjøre nedover til Malmö – og et eller annet crazy, sier Odden.

For de som ikke tar referansen, sikter han til den oppdiktede racerbilen i «Flåklypa»-universet.