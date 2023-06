Lydia Gieselmann vant «Camp Kulinaris»

I en jevn finale mot Monica Nyhus (35) , var det til slutt NRK-programleder Lydia Gieselmann (29) som stakk av med seieren i årets «Camp Kulinaris».

Blant tolv kjendisdeltakere klatret altså bodøværingen helt til topps i årets konkurranse.

Nyhus og Gieselmann konkurrerte mot Mutta Billah i semifinalen, men til slutt stod den avgjørende finalen mellom influenseren og programlederen.

FULL JUBEL: Det ble full jubel da vinneren ble kåret. Foto: Viaplay / Camp Kulinaris

I finalen skulle de to servere en trerettersmeny til sine tidligere konkurrenter og til et dommerpanel bestående av Kjartan Skjelde, Henrik Thodesen og vinjournalisten Meret Bø.

Etter en imponerende innsats fra begge parter, var det til slutt Gieselmann som imponerte dommerne mest.

Til God kveld Norge forteller Gieselmann at det ble en skikkelig jevn kamp, og hun føler seieren like gjerne kunne gått til Nyhus.

– Sjansen var jo 50/50, men da navnet mitt ble ropt ut så ble jeg helt paff likevel! Enn det, nå er jeg en prisvinnende kokk.

Hun forteller at det beste med at finalen er ute for seerne er at hun endelig kan sette frem vinnertroféet. Hun kommer også med klar beskjed til de som kommer på besøk til henne i fremtiden.

– Det har stått gjemt i klesskapet blant skittentøy og rot, men nå kan jeg plassere det ut i stua der det hører hjemme, hehe. Jeg håper bare ikke folk forventer treretters når de kommer på besøk, det kan de bare drite i, forteller hun til God kveld Norge.



KJENDISKOKK: Lydia Gieselmann sammen men vinnertroféet. Foto: Privat

– Har hørt at folk sover med prisene sine, så måtte utnytte sjansen til å teste det ut, forteller Gieselmann til God kveld Norge.