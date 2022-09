«Luksusfellen» får kritikk: – Kan si at de har gått i fellen selv

LUKSUSFELLEN: Cecilie Fjellhøy er sesongens første deltaker i det populære programmet, her med programleder Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim. Foto: Lucas Leonardo Ibanez-Faehn / Viaplay

Onsdag var det duket for premieren av den 24. sesongen av det populære programmet «Luksusfellen».

I første episode var det Cecilie Fjellhøy, kjent fra Netflix-dokumentaren «The Tinder Swindler», som fikk hjelp av økonomene Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange.

I episoden ser de på den enorme gjelden Fjellhøy har opparbeidet seg etter å ha blitt svindlet av Simon Leviev.

I etterkant av premieren har imidlertid programmet fått heftig kritikk, blant annet på det anonyme forumet Jodel og i kommentarfeltene på Facebook.

Annerledes episode

Mange la nemlig merke til at episoden med Fjellhøy er produsert på en annen måte enn de tidligere episodene av programmet.

Blant annet er ikke den klassiske tavlen med oversikt over inntekt og forbruk med.

Til God kveld Norge forteller programleder Hallgeir Kvadsheim hvorfor.

– Cecilie har, til forskjell fra de andre i «Luksusfellen», egentlig fulgt boken hele tiden. Hun har på mange måter hatt en sekser i privatøkonomi og gjort det riktige frem til hun møtte Simon.

Kvadsheim poengterer at det derfor ikke var et stort poeng i å vise oversikt over hennes inntekt og forbruk, fordi hun hadde ikke noe ekstraordinært forbruk.

– Derfor ble det nesten litt irrelevant å dra frem tavla, mener han.

– Jeg er ikke en klassisk deltaker

Da God kveld Norge møtte Fjellhøy i forrige uke, svarte hun på hvorfor hun mener episoden er annerledes.

– Jeg tror nok det var på bakgrunn av hvordan gjelden ble tatt opp på. Det var ikke fordi jeg drikker for mye cola eller ikke har budsjett.

KRITISK: Seerne er misfornøyde etter Fjellhøys episode. Foto: Skjermbilde fra Jodel

Hun forteller at hun blant annet har en mastergrad, har jobbet i IT, og at hun hadde en bolig i Oslo.

– Jeg har gjort alt riktig i utgangspunktet. Jeg er ikke en vanlig «Luksusfellen»-deltaker, mener hun.

Får ikke se forbruket

I tidligere sesonger av «Luksusfellen» har flere deltakere blitt oppfordret til å selge blant annet husdyr og biler. Flere har også blitt oppfordret til å endre bosituasjon for å redde privatøkonomien.

I den ferske «Luksusfellen»-episoden kommer det fram at svindelofferet har en husleie på hele 22.000 kroner i London. Flere seere har bitt seg merke i at dette er en stiv leiepris for noen med Fjellhøys økonomiske problemer.

Det blir imidlertid ikke nevnt noe annet om svindelofferets personlige forbruk.

Stormer på Jodel

På Jodel er det mange som reagerer på episoden. Flere skriver at de mener det er rart at forbruket hennes ikke ble vist på lik måte som de gjør med andre deltakere. Det poengteres også at dette er mistenkelig, ettersom det på sosiale medier virker som hun lever et luksuriøst liv.

– Cecilie Fjellhøy leier leilighet til 22.000 kr per måned og er på ferie i Mykonos og LA samtidig som hun vil at bankene skal ettergi millioner hun har lånt av de, skriver en.

– Fikk absolutt ingenting ut av den episoden. Greit at den var annerledes, men burde hatt en form for konklusjon annet enn at de ville løse det innad i familien, lyder en annen.

Andre reagerer på at Kvadsheim og Drange tilsynelatende virker veldig greie mot Fjellhøy i motsetning til tidligere deltakere.

RASER: Flere seere har tatt til Jodel for å uttrykke sin misnøye med sesongens første episode. Foto: Skjermbilde fra Jodel

Også i kommentarfeltet til Viaplay på Facebook dukker det opp liknende kommentarer.

– Dette er den dårligste episoden av «Luksusfellen» jeg har sett. Totalt blottet for konstruktiv kritikk, og ensidig fremstilling av saken hennes.

Til God kveld Norge forteller «Luksusfellen»-programleder Hallgeir Kvadsheim at det er dyrt å bo i London. Han forklarer videre at den engelske gjeldsordningen har vurdert det slik at Fjellhøy bør bo i nærheten av arbeidsplassen for å beholde inntekten hun har.

– Det er godt mulig at Cecilie kunne funnet et billigere sted å bo utenfor London, men da på bekostning av hvor mye hun kunne tjent, mener han.

– De må skjerpe seg

Kvadsheim uttrykker misnøye over hvordan svindelofferet er blitt ivaretatt og behandlet i kontakt med de norske bankene.

– Det henger ikke på greip slik Cecilie har blitt behandlet av bankene, sier han til God kveld Norge.

Han forteller at Fjellhøy har opplevd en helt annen holdning fra den utenlandske kreditoren hun hadde i England. Svindelofferet sier selv i «Luksusfellen»-episoden at de norske kreditorene har fått henne til å føle seg som en kriminell.

– Hun har blitt svindlet. Da kunne bankene kommunisert og hatt en mye bedre dialog med Cecilie. Hun har måttet forholde seg til bankene via brev og det har vært vanskelig. Så der må de skjerpe seg, mener Kvadsheim.

Økonom sier seg enig i kritikken

God kveld Norge kontaktet økonom og professor ved Norges handelshøyskole (NHH), Ola Honningdal Grytten. Han sier seg enig i kritikken «Luksusfellen» har mottatt etter Fjellhøy-episoden.

– Jeg tenker at dette er en ufullstendig gjennomgang, der man har sett bort i fra helt sentrale elementer i den luksusfellen vedkommende har gått i.

– På en måte kan man si at «Luksusfellen» har gått i luksusfellen selv, skriver Grytten i en melding til God kveld Norge.

UFULLSTENDIG GJENNOMGANG: Økonom Ola Honningdal Grytten mener det er sett bort i fra sentrale elementer i episoden. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Som svar på kritikken har God kveld Norge fått kommentar fra programlederne Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange:

– Det virker ikke helt som om kritikerne forstår hvordan en utenrettslig gjeldsforhandling foregår. Vårt mandat var å forhandle et best mulig kontantoppgjør for Cecilie. Da er hennes forbruk lite relevant, og heller ikke noe kreditorene reagerte på.

– Vi forholdt oss også til hennes engelske gjeldsordning, hvor husleie og budsjett var godtatt av kreditorene. Vi hadde en svært god dialog med inkassoselskapene underveis i prosessen, men de ønsket ikke å delta i selve opptaket, skriver de i en melding gjennom pressekontakt i Viaplay, Øyvind Skogrand.