Lufteturen ble blodig alvor: – Veldig skummelt

Programleder i God morgen Norge, Vår Staude (57), var onsdag på tur i Sørkedalen med sine to hunder Solo (2) og Naja (11).

På vei nedover Wyllerløypa, slapp TV 2-profilen hundene løs.

– Jeg lot begge hundene gå uten bånd siden det ikke er båndtvang og det var mye snø, og ganske ulendt for meg å gå nedover.

– Plutselig stakk begge inn i skogen og ble borte, forteller hun.

– Kjempet for å komme seg løs



Etter en time kom den yngste hunden tilbake, men Naja ble borte i hele to timer.

Da hun dukket opp, la programlederen merke til at hun blødde og hadde pådratt seg en stygg skade i lysken.

– Hun blødde og hadde en stor flenge i pelsen på innsiden av låret, forteller hun.

DYPT: Naja har pådratt seg et sår som er ti centimeter dypt. Foto: Privat

Staude forteller til God kveld Norge at hun tror at Naja ble spiddet av en gren.

– Tydeligvis har hun kjempet for å komme seg løs. Det var skikkelig skummelt fordi hun var sliten, medtatt og skalv veldig, forteller hun.

Hadde flaks

Programlederen hastet til dyrlegen med sin firbeinte. Her ble hunden lagt i narkose.

Dyrlegen fant grus og kvistrester så langt som ti centimeter inn i låret, i tillegg til at muskler var skadet.

Staude fikk beskjed om at Naja hadde hatt flaks.

– Det tøffeste å høre var at kun flaks gjorde at ikke en pinne hadde skadet hovedpulsåren i lysken. Det var millimeter unna. Hadde den blitt skadet, hadde hun ikke klart seg.



Til tross for at det kunne gått helt galt, har Staude og familien fått hunden Naja hjem igjen. Nå får hun sterke smertestillende og antibiotika, i tillegg til det har hun to dren ut av et sår som væsker. Selve såret er 10–12 centimeter langt og veldig dypt, opplyser Staude.

LAPPET SAMMEN: Naja måtte ha på seg bleie for å holde bandasjene på plass. Foto: Privat

– Skremmende opplevelse



TV 2-profilen legger ikke skjul på at det var en ubehagelig opplevelse.

– Det kommer til å gå fint, men var en skremmende opplevelse. Naja er vår første hund, alle barna våre har vokst opp med henne, vi elsker henne så høyt, alle sammen.



I GODE HENDER: Hunden er nå i gode hender hjemme hos familien. Foto: Privat

Videre skryter Staude av dyrlegen som for andre gang på få måneder har reddet hundene hennes. For i august måtte programlederen nemlig haste av gårde med hunden Solo (2) etter den ble bitt i halsen av hoggorm.

– Vi har hatt uflaks, men også flaks. Det kommer til å gå bra, men det er grusomt å tenke på at det kunne gått ordentlig galt.



Hun beskriver hunden Naja som en ekte helt.

– Hun lar oss få stelle såret og legge på stadig nye kompresser og bandasjer.



– Det var en utrolig kjip opplevelse og en real påminnelse om at disse hundene som vi er så glade i ikke kommer til å være der bestandig. Det er veldig vemodig, nesten for hardt å tenke på, avslutter hun.