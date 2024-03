«Love Island»-stjernen om hetsen: – Må stoppe

Georgia Steel (25), kjent fra «Love Island UK», åpner om den tøffe tiden etter programmet.

I et intervju med britiske The Sun forteller 25-åringen at hun har følt seg som den mest forhatte kvinnen i landet.

Steel har skapt reaksjoner hos TV-seerne etter at hun utforsket forbindelsene med flere av de mannlige deltakerne i programmet. I tillegg har flere reagert på oppførselen hennes i villaen.

Det har resultert i at Steel har mottatt flere alvorlige trusler etter at hun kom tilbake til England.

Drapstrusler

Hun forteller at både hun, hennes venner og familie har fått drapstrusler rettet mot seg.

Stjernen skal ha blitt advart av «Love Island»-produksjonen om hatstormen på utsiden, men hetsen vært mer alvorlig enn det Steel først trodde.

Det har blant annet gjort TV-profilen redd å forlate huset.

– Jeg føler meg engstelig når jeg forlater huset. Jeg tenker alltid, vil noen si noe til meg?



Pause fra sosiale medier

Steel har også tatt en pause fra sosiale medier, for å samle seg etter innspillingen. Når hun returnerer til Instagram, har hun en klar plan på hva hun ønsker å formidle.

– Jeg vil også bruke plattformen min og ikke la nettmobbingen skje lenger. Jeg vil gjerne gå til parlamentet og snakke med dem om det, fordi vi må sette opp et system der anonym netthets ikke er tillatt.



– Det er den moderne formen for mobbing, og den må stoppes, fordi alle offentlige personer får det. Noen mennesker vil ikke være like motstandsdyktige som meg, og det er de vi må passe på. Jeg vil virkelig gjøre noe med det for å være ærlig, før det er for sent.