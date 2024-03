«Love Island»-stjerne utsatt for netthets: – En flodbølge

REALITYSTJERNE: Georgia Steel er kjent for deltakelsen sin i realityprogrammet «Love Island». Foto: Scott Garfitt

Georgia Steel opplevde mange hatefulle kommentarer etter «Love Island All Stars»-deltakelsen. Nå ønsker hun å si ifra.

Georgia Steel (26) ble kjent etter hennes opptreden i «Love Island UK» i 2018.

Etter å ha returnert for en «All Stars»-versjon i Sør-Afrika tidligere i år, ble hun imidlertid målet for en bølge av ondsinnede meldinger fra nettroll.

Nå, i et forsøk på å øke bevisstheten, deler hun sin hjerteskjærende opplevelse.



– Hat og drapstrusler og skjellsord, og personlige, dype ting. Alt hatet der ute … Jeg tror ikke noen kan forberede deg på det, sier Steel til Sky News.

– Jeg følte alle hatet meg



I årets «All Star»-sesong befant 26-åringen seg plutselig i sentrum av all drama etter at hun flørtet med noen som ikke var hennes «partner».

Til slutt endte hun sammen med en annen deltaker, Toby Aromolaran, etter at han droppet partneren han var sammen med uten forvarsel under en parseremoni, og erklærte sin interesse for Steel

Aromolaran og Steel forlot showet sammen, men hun avslørte forrige uke at han hadde avsluttet forholdet.

Dette er i hovedsak det nettrollene har reagert på, og realitydeltakeren forteller at meldingene etter hvert ble så grusomme at familien og hennes team måtte gripe inn for å beskytte henne.

– Jeg følte at alle hatet meg – det fikk meg til å føle at jeg ikke kjente meg selv, sier Steel nyhetskanalen.



26-åringen innrømmer at trollingen har blitt en alvorlig psykisk belastning på henne.

– Det var en flodbølge av stygge ord.

Kommer med en oppfordring

Trolling på nettet har blitt et økende problem som påvirker en rekke mennesker, spesielt kvinner.

Steel er ikke den eneste kjendisen som har vært mål for slik grusomhet.

Tidligere Love Island-vinner Ekin-Su Culculoglu og skuespiller Amber Heard er blant de mange som har opplevd lignende angrep.

Steel håper at ved å dele sin historie, kan hun bidra til å kaste lys over denne mørke siden av sosiale medier og inspirere til handling for å bekjempe nettmobbing og overgrep.

Hun oppfordrer alle til å være bevisste på ordene de bruker på nettet og til å stå sammen mot hatet som florerer på nettet.