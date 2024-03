«Love Island»-par bekrefter brudd

Georgia Steel (25) og Toby Aromolaran (25) kjent fra «Love Island UK», har gått hver til sitt.

Det deler førstnevnte på Instagrams historiefunksjon.

– Det er sant at Toby har avbrutt ting. Det har overrasket meg fullstendig, og jeg prøver fortsatt å prosessere det og komme overens med det hele. De sier at noen mennesker er i livet ditt for en levetid og noen bare for et kapittel, skriver hun.



DELER: Georgia Steel deler nyheten om at hun og Toby har gjort det slutt. Foto: Skjermdump @geesteelx på Instagram.

Begge var med i årets gjenforening-sesong «Love Island All Stars», men har også tidligere vært med i «vanlige» sesonger av det populære datingprogrammet. Steel var med i den femte sesongen og Aromolaran i den syvende.

I et intervju med britiske The Sun delte Steel at hun har følt seg som den mest forhatte kvinnen i landet, etter «All Star»-sesongen.

Steel skapte reaksjoner hos TV-seerne etter at hun utforsket forbindelser med flere av de mannlige deltakerne i programmet. I tillegg reagerte flere på oppførselen hennes i villaen.



Det resulterte i at Steel mottok flere alvorlige trusler etter at hun kom tilbake til England.