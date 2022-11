«Love Actually»-skuespillerne gjenforenes etter 20 år

GOD KVELD NORGE (TV 2): ABC lager en gjenforeningsspesial for juleklassikeren i forbindelse med 20-årsjubileumet.

Etter hele 20 år er «Love Actually» fremdeles en stor julefavoritt blant folket.

Nå skal skuespillerne gjenforenes i en ABC News-spesial med nyhetsankeret Diane Sawyer. Det skriver People.

Både Emma Thompson, Hugh Grant, Laura Linney, Bill Nighy, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson med flere vil dukke opp i spesialen. Manusforfatter og regissør Richard Curtis vil også være til stede.

Gjenskapte ikonisk dansescene

Spesialen har fått tittelen «The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later», og vil belyse hvordan filmen har blitt en kjærkommen juletradisjon og en global sensasjon, med nye detaljer og klipp rundt det som skjedde under innspillingen av filmen.

Det er imidlertid ikke første gang «Love Actually»-stjernene gjenforenes. Det skjedde sist i 2017, da som en «mini-oppfølger» av filmen.

Der blir blant annet den ikoniske dansescenen til Hugh Grant gjenskapt - denne gangen til Drakes «Hotline Bling» istedenfor The Pointer Sisters «Jump».

Den ti minutter lange oppfølgeren ble skrevet og regissert av samme person som originalen - Richard Curtis.

Skjønte ikke hva han bega seg ut på

Thomas Brodie-Sangster, som spiller unge Sam i juleklassikeren, har nå blitt hele 32 år gammel. I 2020 avslørte han i et intervju med People at han hadde ingen aning om hva han hadde begitt seg ut på da han først møtte opp til innspilling.

– Jeg husker at jeg hadde fått rollen og møtte opp for en leseprøve uten å ane hvem andre som skulle spille i filmen. Så begynte alle disse ansiktene begynte å komme, og det var først da jeg innså at dette sikkert var noe stort, sa han den gang.

INGEN ANING: Thomas Brodie-Sangster uttalte til People at han først ikke ante hvem han skulle spille mot i filmen. Foto: Daniel Leal-Olivas

Brodie-Sangster sier at han i starten ble litt flau, og blant annet spurte om filmen skulle vises på kino.

– Så ble jeg ført inn i et rom med kanskje 50 veldig kjente skuespillere rundt bordet. Det var da jeg faktisk skjønte hva jeg var en del av.