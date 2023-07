«Lotto-Reidar» er blitt pappa: – Størst av alt er kjærligheten

Lotto-programlederen har blitt far til en sønn.

I januar kom gladnyheten om at Reidar Buskenes (43) og kjæresten Svanhild Salberg (41), skulle bli foreldre:



– Gjett om vi gleder oss til å møte deg, gutten vår, skrev det forventningsfulle paret på Instagram tidligere i år.

Nå deler Salberg på Facebook at de har fått en liten sønn.

Den lille gutten kom til verden 15. juli, og har fått navnet Ludvig.

– Vår familie er komplett! Fineste Ludvig, så heldig vi er som fikk deg. Ord er fattige, lykken ubeskrivelig, skriver paret på Facebook-statusen.

Til God kveld Norge kan Buskenes fortelle at fødselen hadde tatt tid for kjæresten:

– Fødselen var litt vel lang og tøff for Svanhild, men gleden var stor da Ludvig endelig meldte sin ankomst, sier Buskens og fortsetter:

– Størst av alt er kjærligheten og det er nettopp det man skjønner når man får et barn, forteller den nybakte faren.

– Jeg rett og slett elsker pappalivet med alle små og store utfordringer.

(Så var det også en del feil i forhold til jobbsituasjonen min. Lotto skal jeg ha ut september, «Hilde og Hugin» eksisterer ikke lenger. Dere kan forandre til P4-programleder og DJ.

Buskenes har vært programleder for Lotto og Vikinglotto på NRK i rundt 15 år. I september er Lotto-eventyret derimot over for den nybakte faren. Nå jobber han i P4 og som DJ.



De nybakte foreldrene skal ha møttes på datingappen Tinder sommeren 2021.

Svanhild har tre barn fra et tidligere forhold.