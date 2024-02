Løp ut av gynekologtimen: – Ubehagelig

Skuespiller Emilie Skolmen (31) hadde en uheldig opplevelse hos en gynekolog denne uken.

Det forteller hun i torsdagens episode av «Skolmen og Skolmen», en podkast hun har sammen med Isabel Skolmen (49).

31-åringen skulle ta celleprøve, og tok derfor turen til en privatklinikk for å få tatt de nødvendige prøvene.

Da gikk det skeis.

Fikk panikk

Skuespilleren forteller nemlig at panikken begynte å spre seg da hun så hvem som skulle gjennomføre undersøkelsen.

I gangen hørte hun nemlig haltende skritt og ble møtt av en eldre mann, som hun beskriver at godt kunne bikket «90 år».

«Basic Bitch»-profilen forteller at hun vurderte å gå fra timen, men at det endte med at hun likevel ble med inn på undersøkelsesrommet.

– Så går jeg inn, tar av meg buksen. Så tar han på seg et par briller. Tykkelsen på de brillene, det var som to vannglass. Jeg setter meg der og han stirrer med disse kjempetjukke brillene, forteller hun.



– Ordentlig ubehagelig



Gynekologen starter undersøkelsen og finner frem et gynekologisk verktøy. Det er da Skolmen får nok.

– Det var et eller annet med han med den klypa, skjelvende. Jeg fikk helt panikk, så jeg rett og slett lukket beina mine og sa «du er for gammel det her du!», dro på meg klærne og løp ut. Jeg klarte det ikke, sier hun videre.



Etter å ha løpt ut fra den oppsatte timen, forteller skuespilleren at hun i ettertid har tatt kontakt med klinikken, og fortalt om opplevelsen og at hun ble «ordentlig dårlig» av besøket.

Det resulterte i at hun slapp å betale for timen.

«BASIC BITCH»: Emilie Skolmen er blant annet kjent for rollen som Madeleine i humorserien «Basic Bitch». Her sammen med kollegaene Karin Kloumann, Ada Eide og Kristine Grændsen. Foto: Bjørnar Morønning

– Jeg fikk et nytt traume der. Det var ordentlig ubehagelig, og den følelsen av at jeg vil jo ikke være slem, han er sikkert snill, men dette har jeg ikke psyke til. Så føltes det veldig invaderende når han hadde så tjukke briller.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Skolmen, foreløpig uten svar.

Må vedlegges legeattest

Sigvor Melve, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, opplyser at de har ansvar for autorisasjon av helsepersonell.

Hun forteller at aldersgrensen for autorisasjon er 80 år.

– Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for å utøve virksomhet, og lisensen gis for inntil ett år av gangen i henhold til forskrift om lisens til helsepersonell kapittel 2. Søknaden vurderes opp mot vilkårene i lisensforskriften.

I vurderingen av om lisens skal gis, gjøres det flere vurderinger.

– Vi vurderer søkerens egnethet i forhold til den virksomheten det er søkt om lisens for. Det skal legges stor vekt på hvordan søkeren har holdt og vil holde seg faglig oppdatert, sier hun og fortsetter:

– I søknad om lisens etter fylte 80 år må det vedlegges legeattest som bekrefter at lisenssøker er psykisk og fysisk i stand til å ivareta slik virksomhet som det søkes om lisens for.

Melve understreker at de ikke kan kommentere enkeltsaker som i dette tilfellet.