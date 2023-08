Lizzo uttaler seg om søksmålet: – Fryktelig vanskelig

UTTALER SEG: For første gang uttaler Lizzo seg om søksmålet som er rettet mot henne. Foto: OLI SCARFF

For første gang kommenterer artisten anklagene som er rettet mot henne den siste tiden.

Denne uken ble det kjent at den amerikanske pop-artisten Lizzo, eller Melissa Viviane Jefferson (35) som hun egentlig heter, blir saksøkt.

I søksmålet som er rettet mot 35-åringen kommer det frem at tre av hennes tidligere dansere, Ariana Davis, Crystal Williams og Noelle Rodriguez anklager henne og hennes team for flere forhold.

De hevder blant annet at de har vært utsatt for seksuell trakassering og et fiendtlig arbeidsmiljø.

Torsdag kommenterer Lizzo søksmålet.

– Forferdelig

– De siste dagene har vært forferdelig vanskelige og overveldende skuffende, starter hun innlegget.

– Min arbeidsmoral, moral og respekt har blitt stilt spørsmål ved. Karakteren min har blitt kritisert. Vanligvis velger jeg å ikke svare på falske påstander, men disse er like usmakelige som de høres ut og for opprørende til ikke å bli adressert.

Videre skriver hun at det aldri har vært hennes intensjon å få noen til å føle seg ukomfortable.



– Jeg vil ikke bli sett på som et offer, men jeg vet også at jeg ikke er den skurken som folk og media har fremstilt meg for å være de siste dagene, fortsetter hun.



«Arrogant, selvsentrert og uvennlig»

Den siste tiden har danserne mottatt massiv støtte fra andre i bransjen.



Filmskaperen Sophia Nahli Allison (36) er en av dem som har delt sine opplevelser rundt den kjente artisten.

På X, tidligere omtalt som Twitter deler hun nemlig om en reise hun hadde sammen med verdensstjernen.

«I 2019 reiste jeg litt med Lizzo for å være regissør på dokumentaren hennes. Jeg dro min vei etter omtrent to uker. Jeg ble behandlet så respektløst av henne. Jeg var vitne til hvor arrogant, selvsentrert og uvennlig hun er».

Allison skriver også at hun støtter danserne og at denne typen maktbruk skjer alt for ofte.