Lizzo saksøkes

Den populære artisten anklages for blant annet seksuell trakassering.

Ifølge TMZ saksøkes nå den amerikanske pop-artisten Melissa Viviane Jefferson, bedre kjent som Lizzo (35).

Artisten nevnes i et søksmål der danserne Arianna Davis, Crystal Williams og Noelle Rodriguez anklager henne og hennes team for flere forhold.

De hevder at de har vært utsatt for seksuell trakassering og et fiendtlig arbeidsmiljø.

Danserne skal ha jobbet for artisten mellom 2021-2023.

De hevder blant annet at Lizzo skal ha presset dem til å delta under et nakenshow i Amsterdam og Paris, samt presset dem til å ta på nakendansere.

I søksmålet kommer det frem at danserne følte at de måtte gjøre som Lizzo sa, for å beholde jobbene sine.



Kvinnene anklager også artisten for å ha holdt dem som gisler i en rekke situasjoner, og for å ha kommentert én av dansernes vektøkning.