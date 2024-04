Lizzo oppklarer – slutter ikke

Lørdag publiserte sanger Melissa Jefferson (35), kjent under artistnavnet Lizzo, et innlegg på Instagram som har fått en hel verden til å tro at hun skal slutte med musikk:

– Den jeg er plukkes fra hverandre av folk som ikke kjenner meg og som ikke respekterer navnet mitt. Det var ikke denne dritten jeg meldte meg på for. Jeg slutter, skrev hun da.

Nå forklarer artisten tanken bak innlegget.

Kritikk og anklager

Lizzo presiserer at hun ikke skal slutte i musikkindustrien og forsikrer fansen om at hun forblir i rampelyset.

– Når jeg sier «jeg slutter», mener jeg at jeg sluttet å gi negativ energi oppmerksomhet, sier hun i en ny video på plattformen.



Grammy-vinneren skrev forrige uke at hun var lei av å bli kritisert for utseendet og karakteren hennes på nett.



Stjernen startet karrieren på å bygge sitt rykte på kroppspositivitet, men har det siste året blitt anklaget for seksuell trakassering og for å skape et fiendtlig arbeidsmiljø.

Hun skal også angivelig ha kommentert vekten til danserne sine.

– Jeg begynner å bli lei av å bli hengt ut av alle i livet mitt og på internett. Alt jeg vil er å lage musikk og gjøre folk lykkelige, og gjøre verden litt bedre enn den var da.

– Men jeg begynner å føle at verden ikke vil ha meg i den. Jeg må hele tiden stå imot løgner som fortelles om meg for oppmerksomhet og visninger, skriver hun, og legger til at hun føler hun alltid er i sentrum for ulike vitser på grunn av sitt utseende, skrev hun i lørdagens innlegg.



– Gleden i livet mitt



I videoen som nå er publisert på Instagram, deler Lizzo sin kjærlighet for musikken.

– Det jeg ikke kommer til å slutte med, er gleden i livet mitt, som er å lage musikk, sier hun og fortsetter:

– Jeg er på ingen måte den eneste som at opplever at de negative stemmene er høyere enn de positive.