Live Nelvik misbrukt i falsk slankereklame

I reklamene er det falske sitater om oppsiktsvekkende resultater. DNB-leder sier bedrageri har blitt et stort samfunnsproblem.

Denne uken ble NRK-profil Live Nelvik (40) misbrukt i en falsk slankereklame for såkalte keto-vingummibjørner, som hevder å kunne bidra til økt forbrenning.

I teksten forsøker avsenderen å fremstille at Nelvik har gått til innkjøp av produktet, ved bruk av følgende falskt sitat:

«Hvis det fungerte for meg, vil det fungere for deg også! Bare ta det før du legger deg, og om noen uker vil du gå i kjoler i størrelse L i stedet for XXL!».

På Instagram har Nelvik slått tilbake på den falske annonsen og bedt følgerne om å rapportere inn «fantasiproduktet».

Søker man opp nettsiden annonsen lenker til, får man opp en feilmelding.

God kveld Norge har ikke lykkes i å få en kommentar fra Live Nelvik. Til VG opplyser 40-åringen at hun er i kontakt med politiet.

I denne falske annonsen, hvor Live Nelvik er misbrukt, slenges det ut oppsiktsvekkende påstander om et såkalt «vekttapprodukt». Trolig for å øke troverdigheten står det også: «Jeg vil ikke at dette skal se ut som billig reklame, så jeg skal ikke nevne navnet på produkten», før det oppfordres til å ta kontakt i kommentarfeltet.

Flere tilfeller

Nelvik er ikke den eneste som har blitt utsatt for å ha blitt brukt i falske slankeprodukt-reklamer. De siste månedene er det flere norske kjendiser som har stått frem i media.

I mai uttalte programlederne Linn Wiik, og Ingrid Gjessing Linhave seg til God kveld Norge etter å ha blitt misbrukt i nevnte falske reklamer.



– Jeg synes det er utrolig kjipt å bli brukt til å prøve å svindle uskyldige mennesker på denne måten, sier hun.

– Dette er jo 100 prosent et møkkaprodukt.

MANIPULERT: Linn Wiik er en av mange profiler som har blitt utsatt for å ha blitt misbrukt i falske reklamer.

Vær kritisk

Mats Bjønnes, underdirektør i direktøravdelingen for Forbrukertilsynet, kan fortelle at det er vanskelig å si nettopp hvor vanlig denne type falske reklamer er, men at de med jevne mellomrom mottar henvendelser om slik markedsføring.

– I mange tilfeller vil bruk av en person ha sammenheng med hvilken målgruppe en aktør ønsker å nå, forteller han til God kveld Norge.



Bjønnes oppfordrer forbrukere til å være kritiske til annonser, og ikke hoppe på det første og beste tilbudet.

– Vi ser dessverre at forholdsvis mange forbrukere faller for fristelsen å hoppe på tilbud som markedsføres via Facebook.

Samfunnsproblem

– Det har lenge vært slik at kriminelle bruker kjente personer for å lure andre.

Det sier Sebastian Takle, som er leder for DNBs Financial Cyber Crime Center.

ØKONOMISK KRIMINALITET: Hos DNB ser de særlig kjendiser bli brukt for investeringsbedrageri, forteller Sebastian Takle. Foto: Stig B. Fiksdal

– Vi har tillit til en del av de personene vi leser om i avisen og ser på TV, og når de kommer med tips og råd så er det mange som lytter. Dette er nok grunnen til at Live Nelvik er misbrukt her.

Takle forklarer videre at kriminelle har forstått at dette er en god metode å bedra folk på.

– Enten ved å få de til å kjøpe produktet som ikke leverer det de lover, eller ikke finnes, eller ved å få de til å investere i noe eller trykke på en lenke.

– Hos oss ser vi spesielt mye av dette i forbindelse med investeringsbedrageri hvor kjente personer anbefaler at man for eksempel kjøper kryptovaluta gjennom tvilsomme plattformer. Dette bør man selvfølgelig ikke gjøre.

Heller ikke hos DNB har de tall på tilfeller av falsk kjendisreklame. Men han er klar på at bedrageri har blitt et stort samfunnsproblem her til lands.

– Det er den kriminalitetsformen det er mest sannsynlig at man blir utsatt for, sier Takle og legger til:

– De kriminelle bak er ofte organiserte multikriminelle miljøer som også er involvert i annen alvorlig kriminalitet. Mange av angrepene kommer fra utlandet, men det finnes også mange kriminelle nettverk i Norge som driver med bedragerier.