Lise Karlsnes på ny arena – Blir terapeut

Lise Karlsnes fikk sitt gjennombrudd i bandet Briskeby. Med låten «Propaganda» har sangeren vært et ansikt på og bak scenen siden.

Etter flere år på scenen bestemte hun seg for å gjøre noe helt annet.

I 2017 begynte Karlsnes å studere gestaltterapi, og ble utdannet psykoterapeut i 2020.

Nå driver hun egen praksis som Gestaltteraptist i Oslo.

Det deler hun også på Instagram.

Til God kveld Norge åpner hun om reisen fra artist til gestaltterapeut.

– Etter mange år som artist kjente jeg på lysten til å utfordre meg selv på dette. Jeg har lenge vært interessert i og brent for viktigheten av fokus på psykisk helse og den enorme nytten vi mennesker kan ha av samtaleterapi i utfordrende situasjoner eller perioder av livet, forteller Karlsnes.

Frister med Briskeby comeback

Til tross for sin kjærlighet for artistkarrieren, forteller hun at det å være terapeut har latt seg kombinere «veldig godt» med det å være artist.

– For min del tenker jeg at det at jeg får muligheten til å utfordre og utfolde meg i begge disse arenaene, vil gjøre meg til både en bedre artist og terapeut.

Som frontsanger i Briskeby holdt bandet på fra 1999 til 2005. Etter ti års pause kom bandet ut med låten «Rookie Mistakes».

I juni gjenforentes bandet igjen under festivalen Piknik i Parken i Oslo.

Det ga mersmak.

– Festivalspilling med Briskeby på PIP-fest i Oslo til full allsang i stekende sol, må jo innrømme at det frister til gjentakelse.

PIKNIK I PARKEN: Lise Karlsnes på scenen under festivalen Piknik i Parken. Foto: Per Christian Hestnæs

Trives i ny rolle

Det at hun i voksen alder, etter en lang artistkarriere bak seg, bestemte seg for å gjøre noe nytt og utdanne seg innen psykisk helse, har gitt henne enorm respons.

– Behovet for flere dyktige og tilgjengelige terapeuter uten at man må stå i kø og på ventelister er økende. Jeg trives veldig godt i rollen som terapeut og er veldig glad for at jeg kan være en ressurs, støtte og hjelp.



Videre forteller hun at hun er glad for muligheten til å utforske seg selv i møte med mennesker:

– Både på scenen som artist og som terapeut i terapirommet.

MERSMAK: Etter gjenforeningen med Briskeby, ga opptredenen mersmak. Foto: Per Christian Hestnæs

Til jul blir hun å se på scenen igjen når hun skal gjeste Penthouse Playboys, Vrikker julen inn, på Rockefeller i Oslo.

Artisten fikk sitt gjennombrudd allerede som 20-åring på 2000-tallet. Hun var da vokalist i gruppa Briskeby. Deres største hit, «Propaganda», førte blant annet til en Spellemannpris for årets låt.

I 2012 deltok hun i Melodi Grand Prix med låten «Sailors», og ga senere ut soloalbumet «Dance or Die».

Hun har også deltatt i første sesong av TV-programmene «Norges nye megahit» og «Kompani Lauritzen».

I fjor kom gladnyheten om at Karlsnes hadde blitt mor.

Det avslørte hun på Instagram ved å dele et bilde av en barnefot, sammen med teksten: «Livet 2.0».