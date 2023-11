Lisa Borg reddet lillesøsteren fra flodbølgen i Thailand

Lisa Borg og familien løp for livet under tsunamien i 2004. Influenseren tror særlig én tilfeldighet var avgjørende for at det gikk bra.

– Jeg kjente på dødsangsten da vi trodde bølgene skulle sluke hele øya, sier Lisa Borg (34).

Det er snart tjue år siden jordskjelvet og tsunamien som rammet landene rundt Indiahavet i 2004. Få kan vel glemme de dramatiske bildene som utspant seg 26. desember og i dagene som fulgte.

Bølgene som traff ferieparadiset denne dagen dro med seg det meste – mennesker, hus, dyr og gjenstander.



Man antar at flere enn 250.000 mennesker mistet livet.

Lisa Borg, den gang Lisa Anckarman, i dag TV-profil og en av Sveriges største influensere, havnet midt i dramaet på øya Koh Lanta i Thailand, bare 15 år gammel.

Historien fortalte hun nylig i den svenske podkasten «Spöktimmen».

Til God kveld Norge utdyper hun hvordan hun opplevde den skjebnesvangre dagen:

Vannet forsvant

– Jeg lå og sov. Siden jeg var tenåring ville jeg heller sove enn å spise frokost med familien, men lillesøsteren min på fem kom og vekket meg, forteller Borg, som var på ferie med foreldrene og to små søsken.

– De hadde funnet noen kattunger på stranden. Jeg var ikke interessert, men søsteren min var så masete og søt, så hun dro meg opp fra sengen, fortsetter Borg.

TSUNAMI: Det var dramatiske scener som utspant seg 26. desember 2004. Foto: Privat

Da familien ankom stranden, filmet de kattungene i noen minutter.

Så trakk plutselig vannet seg tilbake.

– Vi forstod ingenting da vannet forsvant. Vi skjønte ikke hva vi så på, sier Borg.

At vannets tilbaketrekking var et forvarsel på en tsunami, visste ikke den da 15 år gamle jenta.

Hva er en tsunami? En tsunami er store havbølger fremkalt ved undersjøiske jordskjelv eller skred, vulkanbrudd eller skredd fra land. Betegnelsen brukes spesielt om bølger skapt av jordskjelv i Stillehavet. Tsunamier har en bølgelengde som er stor i forhold til dypet, og kan forplante seg over store avstander med høy hastighet. Kilde: Store Norske Leksikon

– Så ser vi en grå kant av skum som er på vei mot oss. Jeg forstod ikke at det var vann, for det var så mørkt. Men det var alt vannet som var på vei innover igjen. Det var som om himmelen hadde ramlet ned, forteller hun.

Dette var den første av flere bølger.

Løp og hentet søsteren

– Vi kunne fortsatt stå på stranden da bølgen kom, men den gikk inn mot hotellområdet og dro med seg restaurantstoler ut igjen, sier Borg.

Hun minnes store fisker og krabber som bare lå utover stranden.

Så trakk vannet seg tilbake igjen, og en ny bølge kunne skimtes i det fjerne.

ALVORLIG: Lisa Borg forteller at de ikke forstod alvoret før det hele gikk galt. Foto: Privat

Da brøt panikken ut.



– Jeg og mamma havnet på den ene siden av hotellet, pappa og lillebroren min på den andre. Mamma og jeg begynte å springe bort fra hotellet, så kikket jeg bakover og da sto min søster igjen, sier Borg.

Hun løp alt hun klarte tilbake og hentet lillesøsteren.

De la på sprang opp i høyden, inn i jungelen. Da oppstod ryktene om at en enda større bølge var på vei – og med det kom også dødsangsten.

– Folk begynte å klatre opp i palmene for å kommer høyere opp, for vi fryktet at bølgen skulle sluke hele øya. Det var vanskelig å ta innover seg at det faktisk skjedde, minnes Borg, som trodde hennes siste time var kommet.



Dekket av blod

Det var oppe i høyden i jungelen at Borg, moren og søsteren fikk øye på faren og lillebroren. Pappaen var blodig og forslått.

– Han hadde ramlet i bassenget på hotellet og fått en solstol over seg, forteller Borg.



Gjensynsgleden og lettelsen var stor for familien fra Sverige, som var samlet igjen. Borg synes det er vanskelig å tenke på hvor galt det kunne gått.

Familien ferierte midt på stranden i små «bungalows», og lillesøsteren hentet Borg for å se på kattungene like før første bølge kom.



Det er en tilfeldighet hun er ekstremt takknemlig for.

– Hadde det ikke vært for det, hadde jeg nok ikke snakket med dere i dag, sier Borg til God kveld Norge.

Borg har i ettertid slitt med vonde minner og traumer.

BASSENGET: Ødeleggelsene etter tsunamien var enorme. Foto: Privat

– Bildene og lydene er vanskelig å få ut av hodet, sier hun, og understreker:



– Jeg er jo kjempetakknemlig for at det gikk så bra med meg og familien min. Men det er utrolig vanskelig at det var så mange som ikke klarte det. Det bærer jeg med meg resten av livet.

Hun forteller at hun i lang tid hadde frykt for vann og bølger, men at det har bedret seg med årene.

I ettertid har hun besøkt Thailand en rekke ganger, også sammen med sin norske ektemann, Henrik Borg, også han kjent fra reality-TV, blant annet «Ex on the Beach».

– Hotellet finnes enda, men husene vi bodde i på stranden gikk i stykker. Det er spesielt at jeg kan gå akkurat på den plassen jeg løp fra, avslutter Borg.