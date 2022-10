Linnéa Myhre om bryllupsplanene: – Har møte hver søndag

Forfatter og tidligere «Bloggerne»-profil Linnéa Myhre (32) er for mange kjent som en av de første bloggerne i Norge.

Hun har vært i bransjen siden 2006, og har blant annet blitt godt kjent for spalten hun kaller for «Brusbloggen». Der tester hun brus og gir dem terningkast for følgerne sine.

Nå er hun også aktuell med sin egen brus.

– En av de største opplevelsene

Nylig annonserte nemlig Myhre at hun lanserer sin egen sukkerfrie julebrus i samarbeid med Solo.

Hun forteller at prosjektet har tatt rundt 14 måneder, og at det er veldig stas å endelig lansere den.

– Det er det vakreste jeg har sett og det beste jeg har smakt. Det er vanvittig stort å være med på hele prosessen, en av mine største opplevelser, sier hun.

For mange er 32-åringen kjent som brus-ekspert, og hun har siden 2017 hatt sin egen brusblogg der hun tester forskjellige brus. Det hele startet ved en tilfeldighet.

– Jeg hadde et lite comeback med bloggen i 2017, og da hadde jeg ingenting å skrive om. Så da begynte jeg å skrive lange blogginnlegg der jeg testet brus. Etter hvert begynte jeg med det på Instagram og folk likte det veldig godt.

Smakt seg frem

Myhre forteller at hun har hatt mye å si i prosessen med å smake seg frem til den nye brusen.

– Jeg er jo ikke ekspert, men har vært med på alle smaksprøver og prosesser. Jeg føler at jeg har fått være med på å velge den som ligger nærmest mitt hjerte.

Om hun noen gang kunne tenke seg å lansere sitt eget brusmerke, er hun imidlertid i tvil om.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg liker å holde på med flere ting på én gang, så det å kun fokusere på brus hadde blitt vanskelig for meg. Det er mange kjedelige prosesser i det livet der også, så det kan jeg overlate til ekspertene.

Forlovet seg på merkedag

Tidligere i år forlovet Myhre seg med journalist og programleder Emil Gukild (30). Dette skjedde på parets ettårsdag i mai.

På sin Instagram delte Myhre da et innlegg av seg selv med ringen med bildeteksten:

– Ja, etterfulgt av flere grine-emojier.

På bildene har hun på seg en hvit blondekjole, og i God kveld Norge-studioet avslører hun at den ble kjøpt av programleder Marte Bratberg.

– Det var stas det. Den kjolen jeg ble fridd til hadde jeg jo kjøpt av Marte, så hun var egentlig med på frieriet, sier Myhre.

Møter hver søndag

Når det gjelder bryllupsplanlegging så har paret et fast ritual.

De har bryllupsmøter hver søndag.

Hun er hemmelighetsfull rundt dato og øvrige planer, men avslører at de planlegger mye.

– Vi er et veldig operativt team, så vi har jo bryllupsmøter hver søndag.

Det er ingen tvil om at 32-åringen er meget glad i tidlig 2000-talls stil, og hun hadde blant annet det temaet på bursdagen sin i år.

Likevel har hun ingen planer om å flette det inn i bryllupet sitt.

– Jeg føler at det må være litt ordentlig når man gifter seg, jeg har ikke lyst til å tulle det bort.