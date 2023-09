Linnea Løtvedt røper boligkjøpsplaner

Influenser og «Bloggerne»-aktuelle, Linnea Løtvedt (23), delte i mars at hun og kjæresten Benjamin hadde falt på beslutningen om å ta en pause fra hverandre.

Nå ser det imidlertid ut til at det tidligere at det tidligere paret har det fint i hverandres nærvær.

God kveld Norge møter Løtvedt under gallapremieren på Wallmans nye middags-show, Pop Art.

Hun røper at hun og Benjamin fremdeles har god kontakt, og er venner.

Den siste tiden har 23-åringen flyttet til et hus i Fredrikstad, og hun forteller at hun ikke bor alene.

– Jeg bor med Samuel og Benjamin, avslører hun overfor God kveld Norge.

Samuel er broren til hennes tidligere kjæreste.

På spørsmål om hun og Benjamin har funnet tilbake til hverandre, svarer hun hemmelighetsfullt på.

– Vi får se, sier hun til God kveld Norge.

Løtvedt har som nevnt flyttet til et hus som hun leier i Fredrikstad, samme by som hun var bosatt i fra før. Influenseren forteller at hun ikke har kjøpt riktig enda, men at hun har fikset seg en avtale.

– Det er bare en kjøpsavtale, de ønsker å selge huset. Og jeg har skrevet kontrakt med kjøp.

23-åringen avslører overfor God kveld Norge at planen er å kjøpe huset i mai til neste år.

Ifølge influenseren selv er Fredrikstad Norges fineste by.

– Jeg stortrives, så det er veldig koselig, legger hun til.



Hun legger ikke skjul på at hun er fornøyd med privatlivet som følger med ved å bo i et hus, og at det er veldig behagelig å ha.