Linnea Løtvedt har funnet kjærligheten

Det var i mars «Bloggerne»-profil Linnea Løtvedt (22) delte at hun og kjæresten Benjamin Vedå (24) hadde bestemt seg for å ta en pause.



Løtvedt og Vedå var sammen i seks år før de gikk hver til sitt.

– Meg og Benjamin har bestemt oss for å ta tid hver for oss og fokusere på oss selv hver for oss en stund, skrev Lødtvedt da.



Nå har paret funnet tilbake til hverandre. Det forteller Vedå til God kveld Norge.

– Vi valgte å holde det privat fra offentligheten for å finne våre egne veier uten innflytelse fra andres meninger. Nå ser vi med stor glede frem til å lansere merket vårt sammen og fortsette våre liv sammen, sier han.



KJÆRESTER: Linnea Løtvedt og Benjamin Vedå er kjærester. Foto: Privat

Gjenoppdaget forholdet

Videre forteller han at de to hadde et felles prosjekt da de skilte lag. Dette gjorde at de fortsatte å samarbeide, til tross for at de ikke lenger var et par.

Vedå forklarer at de gjennom dette arbeidet fant tilbake til hverandre.

– Vi gjenoppdaget vårt forhold til hverandre. Ettersom samarbeidet vårt ble tettere, besluttet vi å flytte sammen igjen, denne gangen til et nytt hjem i Fredrikstad.



Da God kveld Norge møtte Løtvedt under gallapremieren på Wallmans nye middagsshow, Pop Art, kunne Løtvedt røpe at hun og Benjamin hadde god kontakt etter bruddet.

Influenseren kunne også fortelle at hun har bodd sammen med eksen og broren hans i Fredrikstad.

– Jeg bor med Samuel og Benjamin, sa hun til God kveld Norge i september.

Takknemlig

Kjæresten forteller at han er takknemlig for å ha funnet tilbake til Løtvedt.

– For oss var løsningen å faktisk forstå hverandres kjærlighetsspråk. For vi har jo begge vist kjærlighet på hver vår måte hele veien. Når vi fant ut av dette måtte vi lære å tilpasse både hvordan man viser og mottar kjærlighet.

– Jeg er veldig stolt av Linnea. Hun er så flink til alt hun setter fingrene i og har åpnet en verden av muligheter for oss begge.