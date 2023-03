Linnea Løtvedt avslører pause fra kjæresten

GOD KVELD NORGE: Influenseren og samboeren har bestemt seg for å ta en pause.

«Bloggerne»-profil Linnea Løtvedt (22) og kjæresten Benjamin har falt på beslutningen om å ta en pause fra hverandre.

Det deler influenseren selv på Instagram.

– Meg og Benjamin har bestemt oss for å ta tid hver for oss og fokusere på oss selv hver for oss en stund, skriver Løtvedt i en historie på plattformen.

Til slutt skriver TV-profilen at hun ikke kommer til å svare på flere spørsmål knyttet til avgjørelsen.

Løtvedt er kjent som profil i «Bloggerne», i tillegg til det har hun vært medlem av musikkgruppen «Baddies».