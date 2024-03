Lily Allen: – Barna ødela karrieren totalt

ARTIST: Lily Allen har gjort stor suksess med albumene «Alright, Still» og «It's Not me, It's You». Foto: Vianney Le Caer

I et nytt intervju åpner artisten Lily Allen om hvordan det å bli mor påvirket artistkarrieren.

Med låter som «Fuck You», «The Fear», «Somewhere Only We Know» og «Smile», har Lily Allen (38) virkelig satt sitt preg på popmusikkens historie.

De siste ti årene har Allen holdt en lavere profil i rampelyset, til tross for å ha sluppet to album og en selvbiografi.

I podkasten «Radio Times Podcast» røper «Not Fair»-sangeren hvorfor.

I episoden forteller Allen at hun elsker sine to barn Ethel Mary og Marnie Rose, men at de skal ha «ødelagt karrieren» hennes.

– Jeg elsker dem, og de fullfører meg, men når det gjelder popstjernestatus, ødela de det totalt, sier Allen lattermildt.

FAMILIE: Lily Allen med sine to døtre, og ektemannen David Harbour. Foto: ANGELA WEISS

– Det irriterer meg virkelig når folk sier at du kan få alt du vil fordi helt ærlig, det kan du ikke. Noen mennesker velger karrieren sin fremfor barna sine, og det er deres privilegium.

– Men foreldrene mine var ganske fraværende da jeg var liten, og jeg føler at det virkelig etterlot noen ekle arr som jeg ikke er villig til å gjenta på mine.

Videre forteller hun at hun valgte å trekke seg tilbake fra rampelyset for å fokusere på barna, og være en god mor for dem.

– Jeg er glad for at jeg har gjort det fordi jeg tror de er gode og runde mennesker. Jeg krysser fingrene.