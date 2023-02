Lil Nas X og Zedd saksøkes etter Hollywood-fest

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sangeren og DJ-en har blitt saksøkt for å ha arrangert fest i leiebolig.

Montero Lamar Hill (23), best kjent under artistnavnet Lil Nas X; og Anton Zaslavski (33), kjent som Zedd, har blitt saksøkt etter en storslått Hollywood-fest.

Artistene skal ikke ha respektert eieren av boligens krav om at de ikke skulle arrangere fest på eiendommen. Herskapshuset skal ha blitt forlatt forsøplet og fullt av skader. Det skriver TMZ.

Personen som har saksøkt musikerne, er utleier Daniel Fitzgerald, som eier en rekke eksklusive hjem i Hollywood Hills.

Tusen mennesker til stede

I de rettslige dokumentene innhentet av TMZ, står det at utleieren spesifikt ga beskjed om at leietakerne ikke kunne invitere til fest.

Likevel skal ikke dette ha stoppet Lil Nas X fra å arrangere fest med over tusen personer, med Zedd innleid som DJ.

Fitzgerald hevder at festen resulterte i over 25.000 dollar i fysiske skader på eiendommen.

Pengekrav på én million dollar

Videre opplyser utleieren at hjemmet trengte omfattende reparasjoner etter hendelsen, noe han hevder har ført til redusert leieinntekt. Dette mener han at har kostet han ytterligere 40.000 dollar.

Fitzgerald understreker videre i dokumentene at artistene fikk betalt minst 250.000 dollar hver for festen, hvor han kun sto igjen med et ødelagt hjem og en stor regning.

Utleieren krever nå penger fra Lil Nas X, Zedd, festens sponsorer og promotører. Pengekravet skal ligge på minst én million dollar.