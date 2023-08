Liam Payne avlyser turné

Den 1. september skulle den tidligere One Direction-stjernen Liam Payne, ut på turné.

Nå er turneen avlyst.

Den triste nyheten deler han til sine fans på Instagram.

– Jeg har en alvorlig infeksjon i nyrene, noe jeg ikke ville ønsket for noen. Legene sier jeg er nødt til å hvile for å bli bedre, forteller Payne.

– Det er med et tungt hjerte at jeg må meddele at jeg ikke har noe annet valg enn å utsette min kommende turne i Sør-Amerika, forteller en trist og skuffet Payne i videoen.



Payne røper også at han har vært innlagt på sykehus den siste uken.

Payne fikk fart på karrieren når boybandet One Direction ble dannet i 2010. Guttene ble raskt en av tidenes største og mest populære band. I 2016 kom den triste nyheten om at guttene skulle gå solo.

I etterkant har Payne gjort suksess med låten «Strip That Down», som har nesten én milliard streams på Spotify.