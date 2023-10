Levi Try strigråt da han ankom toppen: – Var så sliten

SPONTANTUR: Levi Try, kjent fra «Sommerhytta», tok en spontantur til et av verdens høyeste fjell. Foto: Privat

Denne måneden har den tidligere «Sommerhytta»-vinneren Levi Try (25) besteget en av verdens høyeste fjell, nemlig Kilimanjaro.

Med sine 5985 meter over havet, beskriver Try opplevelsen som helt vanvittig, morsom og overveldende.

– Det var sykt. Ja, hvordan skal man beskrive det? Det var en lite gjennomtenkt, men en veldig, veldig gøy tur, forteller Try til God kveld Norge.

TOPPTUR: Levi Try på vei opp mot Kliminajaro. Foto: Privat

Hadde fridager til gode

Try, som til vanlig jobber i DNB, forteller at han hadde noen fridager til gode, og var egentlig inne på tanken om å reise til et varmere strøk.

– Jeg klarte ikke å bestemme meg. Også husket jeg at jeg diskuterte med en bekjent hvordan det hadde vært å gå Kilimanjaro, om man skulle gjort det en gang i livet. Da tenkte jeg bare, «ja, kanskje det er nå».

Try bestilte flybilletter, turguide og pakket sakene, og fløy til Tanzania. Men der stoppet forberedelsene.

– Det er egentlig litt pinlig. Jeg ser det i ettertid, men jeg hadde ikke forberedt meg noen ting. Det burde jeg kanskje gjort. Jeg syns det var veldig slitsomt.

Try dro alene på turen, men gikk sammen med turguide og andre som ville nå toppen av Kilimanjaro.

Til tross for at han ikke hadde forberedt seg noe særlig, kom 25-åringen seg opp fjellet til slutt.

– Jeg tok litt lett på det. Nå klarte jeg det, sånn sett så gikk det jo fint. Men det var litt mer slitsomt både mentalt og fysisk enn jeg trodde. Det er jo seks dager med konstant vandring oppover.

BLE SLITEN: Med konstant vandring oppover en av verdens høyeste fjell, legger ikke Try skjul på at han ble sliten. Foto: Privat

– Begynte å strigråte



Turen var på ingen måte en dans på roser. Da Try var 300 høydemeter fra toppen, fikk han knekken.

– Jeg hadde gått i 20 timer på halvannen time med søvn. Da gikk jeg så i tåka at det er partier jeg ikke husker. Da jeg gikk ned igjen, var jeg sånn, «har jeg vært her?». Jeg gikk jo ned samme vei som jeg gikk opp. Så da var jeg ganske ute, sier han og fortsetter:

Kilimanjaro Kilimanjaro er det høyeste fjellet i Afrika. Det ligger i Tanzania, like sør for grensen mot Kenya, 5895 meter over havet (også målt til 5892 meter over havet). Kilimanjaro hever seg opp fra det østafrikanske høylandet og ender i tre vulkaner (Kibo, Mawenzi og Shira). Hovedtoppen er Uhuru Peak, som er en del av Kibo. Der er flere isbreer. Som Afrikas høyeste fjell inngår Kilimanjaro i Seven Summits. Kilde: SNL.no Ifølge unikereiser.no, er det rundt 25.000 som prøve å bestige fjellet årlig. Halvparten når toppen.

– Når klokken var fire på natta, da har jeg gått i fire-fem timer. Og da sluttet jeg å ta til meg næring, og klarte ikke å drikke. Jeg begynte å surre litt, og klart ikke å gå rett. Når jeg lukket øynene, var det sort i et halvt sekund hver gang jeg åpnet de.

Hvordan er du på høyder?

– Det skumleste var oksygenmangel. Jeg synes ikke det er så skummelt med høyder, men vi kom såpass høyt opp at det er lite oksygen. Og på toppen av fjellet er det halvparten av det vi er vant til. Så, selv om jeg visste teorien bak det, så visste jeg ikke hvordan det føltes i praksis. Du blir veldig, veldig sliten av veldig lite.

Likevel klarte han det helt til toppen, og innrømmer at det kom noen tårer da han hadde kommet fram.

– Da var jeg nok så sliten, og så overveldet at jeg begynte å strigråte.

Kunne du gjort det igjen?

– Ja, jeg har en eller annen merkelig lyst. Jeg har liksom litt lyst til å gjøre det igjen, men nå fikk jeg lysten for topptur, så nå skal jeg gå Mont Blanc.

GRÅT: På toppen av Kilimanjaro, var det en ydmyk, sliten og glad Try som satt etter seks dager med vandring. Foto: Privat

– Satt meg jo helt i sjakk

Med mersmak på ny topptur, og fornøyd over at han nådde toppen av fjellet, angrer ikke Try på noe

– Jeg kunne derimot forberedt meg litt bedre, eller lest meg opp på hvilken utfordring det egentlig var.

Var det en ting han lærte i etterkant av turen, var det at han kanskje overvurderte egen helse i forkant.



– Jeg er ikke så sprek og rå som jeg selv tror. Jeg har ingenting jeg skulle sagt hvis naturen ikke spiller på lag. Den tynne luften nær toppen satt meg jo helt i sjakk, heldigvis ikke sjakkmatt, og jeg berget til toppen, forteller han til God kveld Norge.



MERSMAK: Etter å ha besteget Kilimanjaro, har Try fått mersmak, og planlegger nå tur til Mont Blanc. Foto: Privat

De fleste når toppen

CEO og Administrerende direktør ved TourCompass, Claus Palmgren Jessen, forteller til God kveld Norge at de aller fleste som prøver å bestige Kilimanjaro, fullfører.

Vi fører ikke statistikk over hvor mange som når toppen – men et godt bud er at rundt 80-90% vil nå toppen på en av våre turer til Kilimanjaro.

Superduper singel

I august i fjor ble det kjent at Try og Øyunn Krogh hadde gjort det slutt.

Noen måneder senere gjestet Try, Ida Fladens podkast, «Ida med hjertet i hånden».

I episoden kunne han fortelle at han var superduperüber singel.

– Jeg er superduperüber singel og har nylig vært på en veldig hyggelig date og skal forhåpentligvis på flere i månedene som kommer.

SINGEL: Levi Try forteller til God kveld Norge at han er superduper singel. Foto: Privat

Til God kveld Norge kan han røpe at det foreløpig ikke har skjedd noen endring i sivilstatus.

– Om ikke superduperüber singel, så er jeg i hvert fall superduper singel enda. Jeg reiste jo tross alt alene til Kilimanjaro, så trolig ikke noen sånn veldig hete kandidater, men …