Letter på sløret om bryllupsplanene: – Vil ha show

Emilie Nereng (27) og Michael Hansson (33) delte torsdag gladnyheten om at de har blitt forlovet.

Samme dag som paret annonserte forlovelsen, var det premiere på «Ikke lov å le på hytta». Her lettet det kommende ekteparet på sløret om frieriet og bryllupsplanene.

– Det skjedde på ettårsdagen vår, akkurat ett år etter vi traff hverandre for første gang, forteller Nereng.



Influenseren sier videre at hun ikke hadde noen som helst anelse om at frieriet skulle skje den dagen.

– Det var sol og fint vær og vi skulle gjenskape første date. Der og da hadde jeg ikke sett for meg at det skulle skje, siden alt var så spontant, men det var jo vanvittig hyggelig.



– Det var samme opptakt, samme benk og cirka akkurat et år etter vi traff hverandre. Det er både herlig og klisjeaktig, men det funket jo, legger Hansson til.



– Måtte ringe mamma

Nereng forteller at det ikke gikk mange minuttene fra hun var blitt fridd til, før hun måtte dele den store nyheten med nære venner og familie.

– Jeg tror det gikk fire-fem minutter før jeg måtte ringe mamma. Etter det ringte jeg jentene og moren din, sier hun og henvender seg til sin forlovede.



Videre forteller paret som ble forlovet tirsdag forrige uke, at de ønsket å holde nyheten hemmelig for offentligheten en liten stund.

– Vi delte det først med våre nærmeste, så dro vi en tur på hytta for å fordøye det hele et par dager for oss selv, sier Hansson.



Videre forteller Nerengs utkårede at han ikke ville vente med frieriet til neste sommer.

– Jeg hadde jo bare ideer for sommerfrierier og ville ikke vente helt til neste sommer. Vi har en lang vinter foran oss, og nå kan vi ta med oss en forlovelse inn i den tiden.

– Liker å «gunne på»



Paret har allerede gjort seg noen tanker om hvordan de ønsker at bryllupet skal være.

– Vi er vel begge litt værstyrt og vil ha fint vær. Jeg er egentlig åpen for alt mulig, men jeg vet vi begge liker å «gunne på» litt på sånne her ting, sier Nereng.



– Ja, vi er glade i show. Vi skal nok opptre sammen på en eller annen måte. Om det er inn kirkegulvet eller hva, det vet vi ikke enda, men show blir det, legger Hansson til.

Influenseren forteller at de ikke enda har pratet om at de begge ønsker show, før samtalen med God kveld Norge under premierefesten.

– Det verste er at dette har vi ikke pratet om enda, men vi bare vet at det skal skje, sier hun.



Vil ha et stort bryllup

En ting paret har snakket om er at gjestene er det viktigste.

– Vi kommer til å ha et fantastisk gøy bryllup, men det viktigste er at folk får kommet dit og at det ikke er for dyrt for gjestene, Det har vi ikke noe lyst til. At det blir dyrt for oss, det er det fullt mulig at det blir, forteller Nereng lattermildt.

Hansson forklarer at de ønsker seg et lekent og ungdommelig bryllup.

– Vi ser for oss et stort bryllup med de vi er glade i, ganske ungdommelig og lekent, det hadde vært morsomt med band og bare det at alle er i skikkelig godt humør.

Han forteller videre de ser for seg at bryllupet strekker seg over flere dager.

– At det skal være ekstravagant er ikke så viktig, men det kan godt være det blir det siden vi ønsker et stort bryllup. Det kan også være fordi vi er kreative og finner på ting selv. Vi håper det blir en skikkelig happening og festen kan gjerne vare over et par dager.