– Leter etter noen som er gærne nok

BRYLLUP?: «Spårtsklubben» ønsker å hjelpe et par som trenger et lite push for å gjennomføre et bryllup.

«Drømmer du og din kjæreste/forlovede om å gifte dere, men synes det er stress med all planleggingen? Kanskje har dere ventet altfor lenge, og bare vil få det overstått? Vi i Spårtsklubben ønsker å planlegge og gjennomføre et bryllup, og leter nå etter noen som er gærne nok til å la oss gjøre det», skriver de i et innlegg på Instagram.

Tidligere har «Spårtsklubben»-gjengen med Jon Martin Henriksen (33), Erik Follestad (34), Mads Hansen (39) og Ida Fladen (37) drevet alt fra restaurant til tatoveringsstudio. Nå ønsker de å planlegge bryllup for et par.

«Det blir et ekspressbryllup med kort tid til planlegging, men vi lover å prøve så godt vi kan. Jon Martin, Erik, Mads og Ida vil ta seg av alt sammen for dere, men deltakelse er på eget ansvar», skriver de videre.

Ønsker å gi en kaotisk og fin dag

Programleder Jon Martin Henriksen forteller til God kveld Norge at de kom på ideen på et idémøte, og landet på at dette er noe de har veldig lyst til å gjøre.

– Vi har drevet restaurant, frisørsalong og tatoveringsstudio der utrolig mange har meldt seg på, så vi håper veldig at vi finner et fint par vi kan gi en litt kaotisk, men samtidig veldig fin dag.

Hvordan de kommer til å velge ut det utkårede paret er de fortsatt ikke helt sikre på.

– Vi får se hvor mange som melder seg, så får vi ta en prat med aktuelle kandidater. Vi har lyst til å gi denne muligheten til noen som liker programmet vårt, men som kanskje trenger et lite push for å gjennomføre bryllupet, forteller 33-åringen.

– Pleier å lande på beina



Bryllupet skal naturligvis filmes, ifølge gjengen. Og i påmeldingsskjema ytrer de et ønske om å gjennomføre bryllupet allerede i februar.

Planen er at det skal vises på VGTV allerede i løpet av våren.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å lage en drømmedag for paret. Vi har jo aldri gjort dette før, men vi pleier å lande på beina. Det tror jeg vi skal gjøre denne gangen også, avslutter Henriksen.