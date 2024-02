Leo Ajkic: – Jeg ble ranet med pistol i Mexico

I den nyeste episoden av NRK-podkasten «Kladden har dævva» med Martin Lepperød (30), er det radio og TV-profil Leo Ajkic (40) som er gjest.

I podkasten inviterer Lepperød kjente ansikt til å snakke om døden og nær døden-opplevelser.

Da Ajkic gjester podkasten forteller han at han har hatt flere nær døden-opplevelser i livet, men det er spesielt én hendelse som skiller seg ut.

Rolex eller ikke?

Ajkic forteller at han i 2019 var på reise i Mexico, og skulle ha to dager i Playa Del Carmen før turen gikk videre til Cancún.

Da bergenseren var fremme ved leiligheten han leide den gang, spurte han en dame hvor han kunne finne den beste og mest autentiske maten.

Damen skal ha forklart at jo lenger man gikk fra turismen, jo bedre mat fant man.

På veien etter god mat gikk Ajkic innom en klokkebutikk, hvor mannen bak disken skal ha lagt merke til klokken Ajkic bar rundt håndleddet.

Ajkic forteller til Lepperød at han ikke bar noe dyr klokke, men at han hadde på seg en som kunne minne om en Rolex Pepsi.

Og det var nettopp en Rolex Pepsi mannen trodde TV-profilen bar.

PARNIS: Leo Ajkic bar en slik klokke, en PArnis Pepsi, da han ble ranet i Mexico. Foto: Skjermbilde.

Mannen skal ikke ha trodd Ajkic da han sa den kostet maks hundre dollar, tilsvarende omtrent 1000 norske kroner.

Noen timer senere, etter både besøk i klokkebutikken og autentisk meksikansk mat var inntatt, var Ajkic på vei tilbake til leiligheten.

Ranet med pistol

Da han står ved et lyskryss og venter på grønt lys for å passere over, kjenner han plutselig en hånd på ryggen.

Først skal Ajkic ha trodd at noen kom for å overraske han eller gi han en klem, før han hører noen som roper etter klokken hans på spansk.

Videre forteller Ajkic at han hadde en veske med både pass og penger i, men at guttene med pistol kun var blitt sendt ut for å få tak i den Rolex-lignende klokken.



– Så er jeg så dum at jeg sier «no original, no original, copy». Det var jo ikke kopi, det var jo bare ikke et bra merke. Men de tok klokken, de var bare sendt på et oppdrag. De ville ikke ha pengene mine, jeg hadde ti ganger mer penger enn den klokken. Guttene var kanskje 17–18 år gamle, og hadde masse klær på seg. Jeg føler at de hadde alt de eide på seg.



– Jeg husker bare pistolen, det var en veldig liten pistol, sier han videre til Lepperød.



RANET: Denne røde vesken bar Leo Ajkic da han ble ranet. Foto: Privat

Til God kveld Norge forteller Ajkic at han var overraskende rolig da han plutselig hadde en pistol rettet mot seg.

– Jeg hadde en utrolig ro på en måte, jeg skvetter ikke. Jeg hadde mer ro enn jeg skulle trodd. Det er først i ettertid når situasjonen var over at tankene begynte å gå. Akkurat der og da prøver man jo bare å få det unnagjort.

– Jeg husker detaljert hva som skjedde, men jeg husker ikke ansiktet deres. Jeg kunne gått forbi dem i morgen, spist frokost med dem uten å vite at det var dem, forteller han til God kveld Norge.

Ble tatt av politiet

Det som skjedde etter Ajkic ble ranet, beskriver om han som «det farligste».

Noen minutter etter han ble ranet, skal spesialpolitiet ha kommet kjørende i svarte Jeep-biler. Noen andre skal nemlig ha sett hendelsen , og ringt politiet. Det var da Ajkic ble ordentlig redd for livet

– De kjørte meg rundt fra blokk til blokk, og tok ut 17-åringer og stilte de opp og spurte «er det de? er det de?» i sånn aggressiv militærstil. Jeg måtte dra fra den byen på grunn av det. Jeg var redd noen skulle kjenne meg igjen neste dag, at de så at jeg kjørte rundt med politiet.



POLICIA: Leo Ajkic i baksetet på bilen til spesialpolitiet. Foto: Privat

Dagen etterpå måtte Ajkic trappe opp på politistasjonen, for å anmelde hendelsen. Politiet ville derimot ikke ha det på papiret at Ajkic ble ranet med pistol.

Politiet skal også ha gått langt for å få Ajkic til å si i anmeldelsen at han ble ranet med kniv, og tilbudte han flere tusen kroner i erstatning for klokken, så lenge han holdt seg til historien med kniv. Dette hevder Ajkic i podcast-episoden.

– De vil ikke ha det på statistikken at turister fra Skandinavia og Europa har blitt ranet med pistol, sier han til Lepperød.

Ajkic skal derimot aldri ha endt opp med å anmelde hendelsen.