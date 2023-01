Legger seg flat etter kjolestorm: – Fremstår som grønnvasking

Tirsdag lanserte influenserne Sara Emilie Tandberg, Monica Nyhus og Therese Lien Andresen klesmerket Amicas.

Profilene har til nå sluppet tre kjoler til en prislapp på i underkant av 3000 kroner per plagg.

Etter lanseringen har det kommet flere reaksjoner mot klesmerket. Blant annet har flere reagert på influensernes påstand om at de ønsker å være bærekraftige.

I et Instagram-innlegg skriver de at de er «stolte av å kunne tilby toppkvalitet kjoler i 100% tykk bomull på en bærekraftig måte».

Kjolenes pris og utseende har også høstet kritikk på plattformen Jodel.

– Vil jobbe for å være en bærekraftig merkevare

BÆREKRAFTIG: Amicas-kvinnene skriver selv at de er stolte av å kunne tilby kjoler i bomull på en bærekraftig måte. Foto: Skjermdump fra Amicas' Instagram-konto.

De tre influenserne forteller at de har et ønske om å skape et bærekraftig merke.

– Amicas vil jobbe for å være en bærekraftig merkevare. Vi sender kjolene i papp blant annet, fordi vi ønsker å ta noen skritt i riktig retning, sier Monica Nyhus.

Kjolene har blitt produsert på samme fabrikk som det eksklusive merket Zimmermann. Denne fabrikken ligger i Kina.

Reagerer

«Farmen kjendis»-aktuelle Ingrid Vik Lysne, kjent fra sykollektivet Fæbrik og TV 2-serien «Rydderevulosjonen», reagerer på at ordet «bærekraftig» blir brukt.

– Det er ingenting som tyder på at dette er spesielt bærekraftig. Jeg reagerer på at de bruker ordet bærekraftig. For meg fremstår det lille jeg har sett som grønnvasking, sier hun til God kveld Norge.

Videre understeker Lysne at dersom man kaller noe for bærekraftig, må man kunne begrunne det.

– De skriver at de bruker tykk bomull. At noe er tykk bomull har ingenting med bærekraft å gjøre.

TV-profilen forklarer at nyproduksjon av bomullsklær krever store mengder vann. Hun påpeker at dette ikke er miljøvennlig.

FARMEN-AKTUELL: Ingrid Vik Lysne er aktuell i årets sesong av Farmen kjendis. Foto: Espen Solli

– Vi kan begynne å snakke om at noe er bærekraftig hvis det produseres nye plagg av kjolens bomull, etter at kjolen er oppbrukt. Da skaper de en sirkulær løsning.

– Et ord som bør med i markedsføringen

Lysne tror at noen tar lett på å bruke begrepet bærekraftig, men at det ikke er vondt ment.

– Bærekraft er et ord man vet bør være med i markedsføringen. Så tror jeg man har lett for å koke sammen en suppe på fine ord uten egentlig å tenke over hva de betyr. Kvalitet er for eksempel ikke det samme som bærekraftig, men mange bruker ordene om hverandre likevel.

Videre sier Lysne at kvinnene kan belønnes for at to av kjolene er produsert av hundre prosent bomull, uten bruk at plastmaterialer.

– Da blir det ikke fare for at plaggene drysser mikroplast. Det tenker jeg er en god ting, særlig nå i dag. De aller fleste plaggene som produseres i dag inneholder plastmaterialer, så det at de ikke har gjort det, er bra.

Likevel står hun på sitt og mener at merkevaren ikke kan kalles for bærekraftig.

– Jeg mener at du ikke kan kalle det bærekraftig bare fordi du kunne tatt et valg som var enda mindre miljøvennlig. Du ser jo aldri i en butikk at en t-skjorte av hundre prosent bomull kalles for bærekraftig bare fordi den er av bomull, forklarer hun.

– Verken nyskapende eller moderne

Merket er skapt med et ønske om å tilby eksklusive plagg med et større størrelsesspenn enn hva som finnes i dag. Amicas' kjoler har et størrelsespenn fra XS-3XL.

– Vi merker at det er et hull i markedet på større størrelser på «high end» kjoler. Vanligvis stopper andre kjoler på størrelse large og extra large, og det var de størrelsene som ble revet vekk først, sier daglig leder i Amicas, Therese Lien.

Klesdesigner Christina Ledang mener det er bra at kvinnene fokuserer på større størrelser, men er mindre imponert over sluttproduktet.

– Kjolene gir meg ingenting og er verken nyskapende eller spesielt moderne, sier hun.

Ledang understreker at et produkt ikke er «high end» bare fordi det er dyrt.

– Kjolene ser ut som mye annet man kan finne i kjedebutikker når vårsesongen nærmer seg. «High end»-omtale på generelt grunnlag krever litt tyngde, med fakta om produkjson, tekstiler og fargeprøver.

I likhet med Lysne er Ledang skeptisk til at trioen bruker begrepet bærekraft i markedsføringen.

– Jeg tenker at bærekraftig design er mye mer enn økologiske tekstiler og det å flytte produksjonen nærmere Norge er i hvert fall et steg nærmere. Man må kunne dokumentere hvordan man er bærekraftig, sier hun.

Delte reaksjoner

Lien forteller at det har vært delte reaksjoner på lanseringen av merket.

– Det har vært noen som synes kjolene har vært dyre i pris, men 90 prosent av tilbakemeldingene har vært positive.

Sara Emilie Tandberg legger til at de har fått forståelse når de har forklart hvorfor prisen er som den er.

– Når vi har forklart om produksjonen og hvilke valg vi har tatt, så har folk vært veldig forståelsesfulle, når de har skjønt at vi har laget kjoler av høy kvalitet.

Svarer på kritikken

I en e-post til God kveld Norge hevder trioen at de aldri har kommunisert ut i markedsføringen at Amicas er en bærekraftig merkevare.

De understreker også at det ikke står noe om bærekraft på deres nettside.

– Det at ordet bærekraft ble brukt i intervju-sammenheng og ved enkelte andre kommentarer på Instagram, burde vi nok unngått eller omformulert.

Videre forklarer de at ordet bærekraft har blitt brukt i sammenheng med spørsmål om materialvalg.

– Vi har forklart at bomull er mer bærekraftig enn for eksempel polyester, og at det derfor er dyrere å produsere. Amicas er et helt nytt merke, og vi håper med tiden at vi kan ta flere steg i riktig retning med tanke på miljøet.

– Vil legge meg helt flat

Kvinnene forteller også at de jobber mot å kunne produsere klær nærmere Norge.

Trioen står fast ved at kjolene kan beskrives som «high end».

– Hva en person mener high-end står for og ikke, kan ikke vi ta stilling til.

Monica Nyhus presiserer i en e-post at hun tar på seg skylden for bruken av ordet bærekraft:

– Her vil jeg bare legge meg flat og skulle ikke brukt ordet bærekraftig. For oss har det vært viktig å ikke bruke plast ved utsendelser og 100% bomull fremfor polyester. Dette er noen valg vi har tatt men vi ser at vi har mye å lære. Igjen, jeg er lei meg for bruken av ordet. Vi ønsker å lage plagg som varer. Det er et interessant tema generelt for klesbransjen og vi ser fram til å utvikle oss og lære mer.