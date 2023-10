Leger Uten Grenser: – Kan representere en omdømmemessig risiko

Lista er lang når det gjelder nasjonale og internasjonale organisasjoner som jobber for å hjelpe de berørte i krigen mellom Palestina og Israel.

Mange ønsker å bidra. Én av dem er influenser Nora Haukland (26).

26-åringen sier i egne sosiale medier-kanaler at hun har følt seg villedet når det gjelder hvilke organisasjoner hun burde støtte.



Søndag kveld tok hun til Instagram hvor hun uttrykte til sine nesten 90.000 følgere sin skepsis til blant annet hjelpeorganisasjonene Amnesty og Leger Uten Grenser.

– Jeg er skeptisk

Influenseren skriver at hun ikke stoler 100 prosent på noen av organisasjonene, siden hun mener at hun ikke finner noe konkret informasjon rundt hva de faktisk har gjort i Gaza.

«Jeg har følt meg litt villedet av alle de forskjellige spleisene og organisasjonene som Amnesty og Leger Uten Grenser», skriver hun innledningsvis.

VILLEDET: Nora Haukland tok til Instagram for å dele sin skepsis. Foto: Skjermdump, Instagram @norahaukland

«Jeg finner ikke noe konkret disse organisasjonene har gjort på Gaza, og jeg er skeptisk til flere av de. Så om noen vet om en spleis som går direkte til noen i Gaza, eller en organisasjon som gjør noe veldig bra – vær så snill å dele», skriver hun videre.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Silje Grytten i Leger Uten Grenser. Foto: Ryan Beiler/Leger Uten Grenser

Til God kveld Norge utdyper Haukland at hun tror mange føler seg forvirret i havet av spleiser og organisasjoner.

– Jeg ønsket å samle informasjon om forskjellige organisasjoner hvor jeg vet at mest mulig av pengene går til saken – nemlig å redde liv, sier hun.

Avhengige av innsamlede midler



God kveld Norge tar kontakt med kommunikasjonssjef i Leger Uten Grenser, Silje Grytten, som skriver i en e-post at organisasjonen gjør så mye som mulig for å hjelpe menneskene som befinner seg i Gaza.

– Men i den nåværende situasjonen er det begrenset hva det er mulig å gjøre, da ingen steder på Gaza er trygge, presiserer Grytten.



Hun sier at det er umulig å få inn nye medisinske forsyninger og nytt personell, men at de i dag har omkring 300 medarbeidere inne på Gazastripen.

– Mange av dem har fortsatt å jobbe med hardt skadde pasienter som strømmer inn på sykehusene som fortsatt er i drift, selv om det er svært krevende når sykehusene går tom for strøm, drivstoff, medisiner og medisinsk utstyr, fortsetter hun.

Kommunikasjonssjefen forteller videre at Leger Uten Grenser er uavhengige, nøytrale og upartiske, og at de derfor ikke mottar statlig støtte.

Dermed blir innsamlede midler helt essensielle for deres arbeid.



– Ansvar for å sjekke fakta

At influensere, som har tusenvis av følgere sår tvil om organiseringen hos hjelpeorganisasjonene, mener Grytten kan være problematisk.

– Det kan representere en omdømmemessig risiko for Leger Uten Grenser hvis det for eksempel spres feilinformasjon om vårt arbeid. Det er klart at mennesker med mange følgere har et stort ansvar for å sjekke fakta eller spørre før de kommuniserer om så viktige ting som det vi snakker om her, sier Grytten.

Hun forteller at organisasjonen jobber hardt hver dag for å gjøre informasjonen om deres arbeid så tilgjengelig som mulig, da gjennom egne nettsider og sosiale medier.



Etter at Nettavisen omtalte tematikken, tok Nora Haukland til sosiale medier igjen for å understreke hva hun egentlig mente.

VILLE HA MER INFORMASJON: Haukland presiserer at hun ikke følte seg villedet av Leger Uten Grenser. Foto: Skjermdump, Instagram @norahaukland

– Jeg føler meg ikke villedet av Leger Uten Grenser, som har gjort utrolig mye bra i Gaza og rundt om i verden. Jeg er forvirret av havet av organisasjoner, spleiser og crowdfunding-sider, presiserer influenseren på Instagrams storyfunksjon, og fortsetter:

– Det er ikke så lett å vite hvilke organisasjoner man skal støtte for å gjør mest mulig forskjell. Jeg ønsket derfor å forhøre meg, samle informasjon fra noen som kan mer om dette enn meg, skriver hun.

God kveld Norge har vært i kontakt med Nora Haukland for ytterligere kommentar, noe hun ikke ønsker å gi.

– Legitimt å være kritisk

Kommunikasjonssjef i Amnesty, Sindre Stranden Tollefsen, understreker overfor God kveld Norge at alle mennesker har rett til å velge hvem de ønsker å støtte økonomisk.

– Vi anerkjenner at folk kan ha ulike meninger om organisasjoner, inkludert oss. Og at det er helt legitimt å være kritisk og stille spørsmål, sier Tollefsen.

KOMMUNIKASJONSSJEF I AMNESTY: Sindre Stranden Tollefsen. Foto: Amnesty

Han forteller videre om hva som står sentralt i Amnestys arbeid:

– Vi fokuserer på dokumentasjon av overgrep mot sivilbefolkningen. Den er viktig for å avdekke pågående menneskerettighetsbrudd og for å mobilisere verdenssamfunnet, sier han.

Videre jobber de aktivt med å samle inn bevis som kan brukes til straffeforfølgelse av ansvarlige for krigsforbrytelser.



Tollefsen understreker at i den nåværende akutte situasjonen bruker Amnesty sin etterforskning som en viktig kilde for å gi verden et faktabasert bilde av hva som faktisk skjer.

– Dette understreker hvor viktig det er for folk å ta ansvar for sin egen informasjonsutdanning og være kildekritiske når de vurderer informasjon fra pålitelige kilder, avslutter han.