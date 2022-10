Leah Isadora får internasjonal debut på prestisjetung motefest

Modell og influencer Leah Isadora Behn (17) skal 26. november delta på «Bal des Debutantes», som finner sted på Shangri-La-hotellet i Paris.

Det melder den spanske avisen Hola.

Dette ball-eventet omtales som et av verdens mest prestisjetunge motearrangementer, og kriteriene for å bli invitert er ikke få.

Stikkord for selve ballet er fashion, haute coutuere-kjoler og dans.

– Jeg har alltid drømt om å danse da jeg var liten. Nå føler jeg at jeg lever drømmen min, sier hun til avisen.

I 2005 ble ballet av magasinet Forbes rangert som et av verdens ti «hotteste eventer».

Blant eliten

«Le Bal» avholdes hvert år i Paris, og døtre av Hollywoods elite, kongelige, næringslivstopper og politikere fra alle verdenshjørner mottar eksklusive invitasjoner til å delta.

CELEBER DEBUT: Ava Phillippe, datter av Reese Witherspoon, hadde sin debut på «Bal des Debutantes» i 2017. Foto: VALERIE MACON

Blant navn som tidligere har deltatt er skuespiller Lily Collins, Ava Phillippe (datter av Reese Witherspoon, journ. anm.), Kyra Kennedy, og Bruce Willis sin datter Tallulah.

Kriteriene for å få sin debut her er ellers et attraktivt utseende, intelligens og et engasjement for veldedighet.

HOLLYWOOD-STJERNE: Lily Collins deltok på «Bal des Debutantes» i 2007. Foto: Isabel Infantes

17-åringen skal ha blitt intervjuet av den spanske avisen i salongen til motedesigner Giambattista Valli, hvor hun skal ha vært sammen med sin mor, og hun er tydelig takknemlig over å få ta del i dette.

– Da jeg var liten ville jeg bli Disney-prinsesse. Jeg forstod ikke at moren min var ekte prinsesse, sier hun.

Til veldedighet

Overskuddet fra eventet går i år til Ukraina, til Institut Seleni som støtter kvinners mentale helse, samt til foreningen Children of Asia, som jobber for utdanning til unge jenter.

Ifølge Le Bals nettsted er formålet å samle inn penger til veldedige organisasjoner som hjelper unge kvinner.

Ifølge spanske Hola er det med mamma ved sin side at Leah Isadora skal debutere blant eliten under ballet i november.

Konkurransen for å få en plass blant de 20 som i år har fått eksklusiv invitasjon er knallhard, og mye kan tyde på at det var i denne anledning at Leah Isadora og mamma Märtha besøkte Paris for noen måneder tilbake.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Leah Isadora og mamma Märtha Louise, foreløpig uten å lykkes.

I vinden

Leah Isadora har allerede lagt bak seg en imponerende CV.

Med sine 250.000 abonnenter på TikTok og 168.000 følgere på Instagram, er hun i dag en av Norges største influencere innen skjønnhet.

I 2021 stakk hun av med pris for «årets influencer innen skjønnhet» under «Vixen»-utdelingen, og senere er hun blitt kåret til «Best Makeup Influencer» under «Costume Awards».

Nylig signerte hun også modellkontrakt med det kjente byrået Team Models.

Og hun er en av fem sterke kvinnelige TV-personligheter som skal vise frem livet sitt i Viaplays nye dokumentarserie «Power woman Norge».